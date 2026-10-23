Totoro se cuela en una ceremonia de los premios amenizada a capela por Patti Smith

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Oviedo, 23 oct (EFE).- El emblemático Totoro, uno de los personajes más emblemáticos del Studio Ghibli, galardonado con uno de los premios Princesa de Asturias, ha sido protagonista este viernes de la tradicional ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, que ha sido amenizada por una interpretación a capela de Patti Smith de su canción 'Wing'.

La familia real ha presidido la entrega de los Premios Princesa de Asturias que este año ha cumplido su 46 edición, una ocasión en la que, junto con las doce personalidades galardonadas en las ocho categorías de los premios, había un peluche de Totoro que ha acompañado al presidente del Studio Ghibli, Kenichi Yoda, en toda la ceremonia.

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Junto a las gaitas tradicionales que inundan cada edición de la entrega de premios con su interpretación de los himnos de España y Asturias, en esta ocasión ha sido también la voz de la 'madrina del punk', a punto de cumplir ochenta años la que ha llenado el Teatro Campoamor.

Ha sido una actuación improvisada que desconocía la organización del acto y con la que ha finalizado su discurso tras recoger el premio de las Artes esta artista, que llegó a las puertas del Teatro Campoamor con dos trenzas que se deshizo delante de las cámaras soltándose la melena para entrar.

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Una conmovedora interpretación a capela de su canción 'Wing', que compuso para su hija tras la muerte de su padre Fred 'Sonic' Smith y que reza en sus primeras estrofas: "Yo era un ala en el cielo azul/Surcaba sobre el océano/Surcaba sobre España/Y era libre/ No necesitaba a nadie" y que ha sido recibida con una fuerte ovación.

Una ceremonia en la que además de Patti Smith, que ha querido encontrar "nuevas formas de ayudar del mejor modo posible a la gente y dar esperanza y estabilidad a las nuevas generaciones", han hablado el premio de las Letras, el escritor británico Julian Barnes; el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, y la astronauta estadounidense Christina Koch​​​, galardonada con el Premio de la Concordia.

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La esperanza, la confianza, el valor de la experiencia y la humanidad han sido mensajes destacados en los discursos pronunciados.

La princesa de Asturias ha invocado la esperanza ante "cierto desaliento, quizá escepticismo, quizá indignación" que percibe en la actualidad y ha destacado las preguntas que se hacen los jóvenes en la actualidad sobre cómo mantener "el entusiasmo en estos tiempos de desencanto social profundo".

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También el rey ha hablado de confianza y del valor de la experiencia, además de apelar a cuidar las formas y las instituciones de la democracia.

El historiador, escritor y periodista británico Timothy Garton Ash, distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, ha apostado por una Europa unida y libre que se cimiente en la búsqueda de la verdad, la recuperación de la confianza y la capacidad de coordinarse al estilo del 'tikitaka' que ha hecho famoso el fútbol español.

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Una declaración hecha por Garton Ash delante de otro galardonado, un tímido Leo Messi, el futbolista argentino que ha recibido el Premio de los Deportes.

También de esperanza ha hablado la astronauta estadounidense, quien se ha referido a los seres humanos y al planeta Tierra vistos desde el espacio en un emotivo discurso: todos los seres humanos somos compañeros de tripulación, ha dicho: "Confiemos, seamos comprensivos", ha pedido Koch. EFE

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(Foto) (Vídeo)