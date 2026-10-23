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Sánchez Flores: No hemos hecho un partido así en toda la temporada

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Vitoria, 24 oct (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, reconoció tras empatar ante el Málaga que su equipo no hizo “un partido así en toda la temporada”.

El madrileño indicó en rueda de prensa que jugaron el partido que querían “ni mucho menos”. Puso el foco en las pérdidas de balón y en el “contagio general”.

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“Tuvimos malas selecciones en los pases y mala ubicación”, consideró y explicó que tuvieron “mucho estrés a la hora de jugar el balón”.

Sobre todo dijo que firmaron “un primer tiempo muy alejado” de lo que querían y aunque tuvieron la oportunidad de ganar al final, confesó que se hubiese ido igual de enfadado que con el empate.

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El entrenador pidió perdón a la afición por no haber jugado el partido que habían imaginado. A pesar de todo, matizó que va a estar “más que nunca con los jugadores”.

“Hemos desaparecido y hemos agrandado a figura del rival”, analizó Quique Sánchez Flores, que admitió que sin ocasiones del rival hubiesen merecido igualmente ir por detrás en el descanso. “Le dimos todo el vuelo posible al rival”, criticó.

“Hemos llegado tarde al partido”, lamentó el técnico babazorro, que no se escondió del “mal día” que tuvo el equipo.

“No me voy preocupado, me voy enfadado”, concluyó. EFE

jd/fp

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