Podemos replica a Feijóo que el aborto para menores con 16 años es un derecho conquistado

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Madrid, 23 oct (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha contestado este viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la garantía del derecho al aborto para las menores de 16 o 17 años no es un "debate" a abrir sino un "derecho conquistado".

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha dicho que a Feijóo se le está poniendo cara de "Gallardón", en alusión al ministro de Justicia del PP, Alberto Ruíz Gallardón, quien dejó el Gobierno de Mariano Rajoy después de no prosperar la reforma de la ley del aborto.

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Feijóo ha asegurado este viernes en una entrevista en la Cadena Ser que su intención es reabrir el debate sobre la necesidad o no de que las menores de 16 años deban tener el permiso de sus padres para abortar y ha señalado que, si es presidente del Gobierno, habrá un Ministerio de Igualdad pero dentro de un ministerio con más competencias.

La dirigente de Podemos ha insistido en que la garantía del derecho al aborto para las mujeres de 16 o 17 años está recogido en la ley que impulsó el Ministerio de Igualdad con Irene Montero al frente y se ha preguntado cómo se puede a esa edad y sin consultar con los padres hacerse una operación médica "a vida o muerte" y no tener capacidad para decidir sobre el propio cuerpo para interrumpir un embarazo.

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Ha reclamado que se cumpla la ley del aborto, algo -ha dicho- que este gobierno no ha hecho, y que se pueda abortar en los centros de salud, en los hospitales más cercanos y en la sanidad pública.

Para Belarra, que se pueda cuestionar por parte de la derecha y de la ultraderecha el aborto es consecuencia de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera "que el feminismo de Irene Montero había molestado a sus amigos de 40 y 50 años" y de que "echaran" del Ejecutivo a Podemos por hacer lo que dijeron que iban a hacer.

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Ha asegurado por último que su partido estará firme sobre este tema y ha confiado en que el movimiento feminista vuelva a estar, como siempre, a la altura para defender los derechos conquistados. EFE