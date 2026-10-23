Muere ahogado un niño de 20 meses y reanimado otro de 3 años al caer a piscina en Valencia

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València, 23 oct (EFE).- Un niño de 20 meses ha fallecido ahogado y otro de 3 años ha podido ser reanimado por el personal sanitario tras caer en una piscina privada este viernes en el municipio valenciano de Tous.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso se ha recibido a las 15:28 horas para asistir a dos niños que habían sido rescatados del agua.

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Al de 3 años se le ha practicado una reanimación cardiopulmonar a la que ha respondido de forma positiva y ha sido trasladado al Hospital de La Ribera.

El de 20 meses no ha respondido a las maniobras avanzadas de reanimación, por lo que se ha confirmado su fallecimiento.

El diario 'Levante-EMV' ha informado de que un guardia civil que reside cerca de donde se han producido estos hechos ha acudido al lugar alertado por unos gritos y ha rescatado al menor que ha logrado sobrevivir.

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En sus perfiles en redes sociales, el Ayuntamiento de Tous ha lamentado esta desgracia y ha expresado sus condolencias. EFE