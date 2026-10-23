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Moreno sobre posibles acuerdos de PP y Vox: Los cambios de gobierno se dan sumando escaños

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Sevilla, 23 oct (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha referido este viernes a las negociaciones entre el PP y Vox en algunas provincias para las listas del Senado y ha dicho que existe una coincidencia en que haya un cambio de gobierno, algo que se produce "sumando escaños" porque "la aritmética construye alternativas".

En declaraciones a los periodistas en Barcelona, Moreno ha aclarado que esta es una estrategia que está marcando la dirección nacional y sobre la que es "bastante respetuoso", de la misma forma que la dirección popular lo fue cuando él tuvo que establecer la estrategia en Andalucía.

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"Sé además que harán lo que sea más interesante para el futuro de España", ha indicado Moreno, quien ha añadido que "todos" coinciden en que España "necesita un cambio, un cambio de estilo, un cambio de formas y en definitiva un cambio de gobierno".

Tras indicar que el cambio de gobierno se tiene que producir sumando escaños, el presidente andaluz ha añadido que la aritmética "también construye gobierno y construye alternativas", por lo que hay que tenerla en cuenta "igual que la está teniendo en cuenta el Partido Socialista".

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No obstante, el PP como partido mayoritario aspira a gobernar en solitario como un "objetivo irrenunciable", según ha dicho Juanma Moreno, quien ha añadido que en las elecciones del 29 de noviembre el PP sale "a ganar, como no puede ser de otra forma", por lo que ha pedido "no dejar nada por cerrado".

"Yo estoy convencido de que tenemos capacidad, determinación e influencia para construir una mayoría y, desde luego, sería un error el negarnos a esa mayoría, a esa posibilidad de concitar a una mayoría de españoles", ha recalcado el presidente andaluz.

Ha reiterado que el PP es un partido "con experiencia y con trayectoria", que ha ayudado a España en momentos muy difíciles, como la crisis de los noventa o la crisis del 2011, y ha añadido que el país "ahora necesita un gobierno con experiencia, con capacidad y transversa".

Sobre si un Ejecutivo del PP debería tener Ministerio de Igualdad, Moreno ha dicho que esta es una decisión del presidente del Gobierno, que quien tiene que organizar su gabinete, pero ha aclarado que está "absolutamente seguro" de que si gobierna su partido habrá política "a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres".

"Absolutamente seguro, porque va en nuestro ADN. La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres es algo fundamental y va en el ADN del PP", ha subrayado.EFE

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