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Leclerc consolida las credenciales de Ferrari en los Libres 2 del GP de Estados Unidos

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Pablo Herrera

Redacción Deportes, 23 oct (EFE).- Charles Leclerc (Ferrari) volvió a marcar el tiempo de referencia en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos (1.35.291) y consolidó las credenciales de la escudería italiana para pelear por la victoria y frenar así el dominio de Mercedes y el ímpetu de un enrachado Max Verstappen.

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El monegasco continuó recopilando información de las mejoras que trajo a Austin y elevó las expectativas de un Cavallino Rampante que dejó en apenas 0.042 segundos a Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien podría ser campeón del mundo en el GP de Estados Unidos, y que sufrió problemas con el asiento de su monoplaza que le hicieron perderse los primeros quince minutos de Libres 2.

Max Verstappen (Red Bull) abrió la veda de la sesión tras ser el primer piloto en pulverizar la barrera del 1.36.0 con el neumático medio, un tiempo que mejoró con la entrada en calor del blando y que le encaramó a la tercera posición, a tan solo 0.189 del tiempo de Leclerc.

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El buen momento del neerlandés amplía, sobre el papel, una lucha por la victoria que parece destinada a librarse entre Charles Leclerc, los Mercedes de Antonelli y George Russell y el tetracampeón del mundo.

Más alejado en su cuarto puesto acabó Lewis Hamilton, que se mantuvo lejos del ritmo de cabeza y no supo maximizar las mejoras del Ferrari en este gran premio, con un susto incluido en la curva 19 en los primeros compases.

George Russell mantuvo las distancias y se contentó con la quinta plaza en una sesión en la que recibió una bandera blanca y negra tras una extraña maniobra en la que no dejó espacio a Charles Leclerc, aunque la acción no tuvo recorrido más allá de un incidente de carrera.

Los McLaren continúan sin encontrar el camino para acercarse a los tiempos del tren de cabeza y para estabilizar un monoplaza excesivamente nervioso en las frenadas. Lando Norris y Óscar Piastri, que sufrió varias salidas de pista, quedaron relegados a la séptima y octava plaza, a las espaldas de un sorprendente Liam Lawson (Racing Bulls).

Peor suerte corrieron los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, que siguen sufriendo las carencias del Aston Martin y de un Williams inconducible e inestable en curvas, por lo que tuvieron que contentarse con la decimosexta y la vigésima posición, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue decimoquinto y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) ascendió a la undécima plaza.

La sesión concluyó con las habituales tandas largas y simulaciones de carrera con neumáticos blandos y medios, apenas apareció el duro, y arrojó una luz que deberá seguir clarificando los Libres 3, que tendrán lugar este sábado a las 19:30 horas (CET). EFE

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phd/fp

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