La Católica frena la coronación anticipada de Independiente del Valle en liga de Ecuador

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 23 oct (EFE).- La Universidad Católica frenó este viernes la coronación anticipada de Independiente del Valle en la liga profesional ecuatoriana tras el empate 0-0 por la cuarta fecha del hexagonal final del torneo.

El cuadro del Valle acumuló 78 puntos y la Católica sumó 53, pero el Macará de Ambato, con 60, esperará su partido de la cuarta fecha este sábado en su visita a Liga Deportiva Universitaria de Quito, pues tiene mínimas posibilidades para seguir en pelea por el título de este año.

PUBLICIDAD

La Católica aplicó, de manera que precisa, un plan estratégico en su sistema defensivo para impedir los atacantes del campeón defensor lograran aplicar su juego característico para poder llegar a los goles.

El juego de uno y otro equipo no logró fluir por la aplicación de los centrocampistas de contención Jehgson Méndez, del Independiente, y el argentino Jerónimo Cacciabue de la Católica. Derrocharon un fuerte despliegue físico y cuando no lograron cortar el juego, recurrieron a las interrupciones con faltas.

PUBLICIDAD

Además del partido de este sábado entre Liga de Quito y Macará, Aucas y Barcelona completarán el próximo domingo la cuarta fecha del hexagonal final por el título local y los torneos internacionales de 2027. EFE