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La afición del Rayo anuncia tregua pero exige reunirse con la directiva antes del Celta

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Madrid, 23 oct (EFE).- La Plataforma ADRV, que engloba a la gran mayoría de peñas y aficionados del Rayo, anunció este viernes "una tregua" en sus reivindicaciones en la previa del partido frente al Elche aunque exige de forma "innegociable" una reunión con la directiva antes del encuentro contra el Celta de Vigo el 31 de octubre para "certificar que hay una voluntad real de cambio por parte del club".

Un día después de las primeras exigencias de la afición del Rayo tras la reunión mantenida con plantilla y directiva, el club emitió un comunicado por el que "lamentaba profundamente el perjuicio" sufrido por tener que disputar tres partidos en el estadio Ontime Butarque de Leganés, la decisión de compensar con la devolución de la parte proporcional de dichos encuentros y el regreso de la franja a la equipación de la próxima temporada.

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Tras estos gestos, que la afición del Rayo celebra como "una pequeña victoria", se inicia una tregua que no hará peligrar el partido frente al Elche como ocurrió con el del Athletic Club de Bilbao, que se tuvo que suspender en la primera parte por el lanzamiento de miles de avioncitos de papel y objetos de plástico pequeños.

"El rayismo ha vuelto a demostrar que, cuando camina unido, es capaz de hacerse escuchar. La respuesta de nuestra afición y la firmeza con la que hemos defendido nuestras reivindicaciones han conseguido que el club dé un primer paso. Hoy podemos celebrar una pequeña victoria de la afición. No porque todo esté solucionado, ni porque hayamos olvidado, sino porque hemos demostrado que la unión y la defensa colectiva de nuestros valores pueden dar sus frutos", declara la afición en su comunicado.

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"Pero que nadie se equivoque: esta batalla supone un avance, pero no la salvación del Rayo. Por eso, recibimos las últimas medidas anunciadas por el club como un primer gesto positivo. Sin embargo, los gestos deben convertirse en hechos, y las palabras, en compromisos reales", subrayan.

De esta forma, de cara al partido de mañana contra el Elche, el rayismo "también quiere dar un paso al frente".

"Entendemos que es momento de rebajar la tensión y abrir un paréntesis temporal en el conflicto. Lo hacemos desde la responsabilidad, pero recordando que una tregua no significa olvidar, renunciar, ni dar por solucionada la situación. Significa conceder espacio a una solución, asumiendo que este primer paso va a tener continuidad. La pelota vuelve a estar en el tejado del club", inciden.

"Para que este paréntesis se extienda en el tiempo es innegociable que, antes del partido frente al Celta del próximo sábado, se produzca una reunión entre la directiva y las peñas del Rayo Vallecano para certificar que hay una voluntad real de cambio por parte del club. Por el Rayo, por Vallekas y por todos los que mantienen viva esta lucha. Este barrio nunca se rinde", concluyen. EFE

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