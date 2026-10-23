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Juristas de la Complutense creen que la Policía actuó "gratuitamente" contra manifestantes

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Madrid, 23 oct (EFE).- Un informe jurídico elaborado por profesionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acusa a la Policía Nacional de actuar "gratuitamente e innecesariamente en su uso de la fuerza" durante la disolución del piquete de huelga ocurrida el pasado 14 de octubre en la UCM.

La Plataforma por la Universidad Pública ha dado a conocer este viernes el documento, elaborado por personal docente e investigador de la Facultad de Derecho de la UCM a través de material audiovisual y fotográfico del momento y partes médicos posteriores.

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El informe identifica al menos cinco posibles delitos cometidos por los agentes, entre ellos los de lesiones, vulneración de derechos fundamentales y contra la integridad moral.

El texto subraya que, vistas las imágenes, "no queda claro siquiera" por qué los agentes procedieron a la disolución del acto.

"No se produce agresión hacia la Policía por parte de los manifestantes, ni hay grave alteración del orden público que justifique una actuación tan lesiva por parte de los agentes", subraya.

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El informe hace notar que, según la ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza', antes de proceder a la intervención policial se debe avisar "clara y verbalmente a los manifestantes", pudiéndose eximir este deber solo si se produce "una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes".

"En este caso no puede, de ninguna manera, apreciarse" tal situación, asevera el documento, donde también se critica que, tras las cargas policiales, los agentes impusieron "un régimen de confinamiento y retención coactiva durante más de noventa minutos" pese a expresar los manifestantes su voluntad de disolverse pacíficamente.

La actuación policial, definida como "desmesurada", provocó, según el documento, que tres personas resultaran heridas y precisaran evacuación urgente a centros hospitalarios por contusiones severas y fracturas óseas.

La presencia y mediación de las autoridades académicas, precisa el informe, tampoco rebajó la hostilidad policial, llegando los agentes a "empujar físicamente" a la vicerrectora de Estudiantes.

Asimismo, se destaca que el Rectorado de la UCM ha comunicado que en ningún momento solicitó, requirió ni motivó la entrada de dotaciones policiales a las dependencias del campus.

La Delegación del Gobierno en Madrid también corroboró que la actuación no obedecía a una orden gubernativa expresa, sino "a una decisión puramente discrecional adoptada sobre el terreno por el mando operativo de la Unidad de Intervención Policial".

Así, el informe concluye que el análisis de los hechos "demuestra de manera concluyente que la comunidad universitaria congregada actuó en todo momento de forma estrictamente pacífica, sin incurrir en violencia física, resistencia activa ni comisión de ilícito alguno".

Los manifestantes, apunta el texto, tampoco llevaban objetos contundentes o armas, por lo que la protesta estaba "plenamente amparada" por la ley.

Por otra parte, el documento denuncia que varios agentes actuaron sin su identificación visible, pues la llevaban tapada, estaba ausente o se colocaron de espaldas "deliberadamente", y trataron a los manifestantes de manera "degradante". EFE

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