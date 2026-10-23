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Hoy será noticia. Sábado, 24 de octubre

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ELECCIONES GENERALES

Los líderes del PP, PSOE y Vox de mítines en Vigo, Granada y Palma

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Madrid (EFE).- Los líderes y cabezas de lista a la Presidencia del Gobierno del PP, PSOE y Vox para las elecciones generales del 29N celebran hoy sábado sendos mítines en Vigo, Granada y Palma.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en Vigo en un acto junto al presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alfonso Rueda; el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo hace en un acto en Granada junto a la vicesecretaria general del partido y secretaria general en Andalucía, María Jesús Montero; y el presidente de Vox, Santiago Abascal, celebra un acto político en Palma.

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SISTEMA PENSIONES

Movimientos de pensionistas salen a la calle en defensa del sistema público

Madrid (EFE).- La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), junto a otros movimientos de pensionistas, ha convocado para hoy, sábado, una manifestación en Madrid que partirá al mediodía de la calle de Atocha y recorrerá el centro hasta la calle de Alcalá.

"La lucha por las pensiones y los derechos públicos de hoy es la garantía de los derechos de mañana", subraya COESPE, que ha destacado este viernes en una nota las "numerosas adhesiones" a la marcha de movimientos sociales, asociaciones vecinales, colectivos de pensionistas, sindicatos, entidades culturales, organizaciones juveniles y grupos ciudadanos de toda España.

CONGRESO ONCOLOGÍA

Los oncólogos presentan ensayos clínicos de cáncer de pulmón y próstata

Madrid (EFE).- La Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), que representa a más de 50.000 expertos de todo el mundo, celebra en Madrid la segunda jornada de su congreso, en la que se presentan resultados de ensayos clínicos en fase avanzada de cáncer de pulmón o de próstata, y de la vacuna para el melanoma.

El congreso ha comenzado este viernes en Madrid con expertos de todo el mundo que presentarán resultados de sus ensayos clínicos, entre los que destaca la vacuna experimental para el melanoma, desarrollada por Moderna y Merck, cuyos datos parciales se filtraron la jornada anterior.

CAMBIO HORA

El domingo llega el horario de invierno y los relojes se atrasan una hora de madrugada

Madrid (EFE).- El horario de invierno comenzará en España en la madrugada del sábado al domingo, cuando a las 03:00 horas los relojes se atrasarán a las 02:00, un cambio cuestionado desde hace años, pero que la Comisión Europea renovó de forma automática en marzo pasado hasta 2031.

A partir de este fin de semana -el más largo del año porque se dispondrá de una hora más de sueño- la población percibirá que amanecerá y anochecerá más temprano con el nuevo horario, vigente hasta el 28 de marzo de 2027. Desde el equinoccio de otoño del pasado 23 de septiembre, cuando hubo prácticamente las mismas horas de luz que de oscuridad, la duración de los días va en descenso y llegará a su mínimo el 21 de diciembre, fecha del solsticio de invierno.

TEATRO IBEROAMERICANO

"El rey se muere" despide el 41 Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz

Cádiz (EFE).- "El rey se muere", en la que la compañía sevillana Atalaya aborda el clásico de Eugène Ionesco para plantear una reflexión sobre el poder, la condición humana y una sociedad en transformación, clausura hoy sábado la 41 edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT).

Con una adaptación de Ricardo Iniesta, fundador de Atalaya (Premio Nacional de Teatro en 2008) "El rey se muere" llega al FIT para contar la última y más desesperada hora y media de vida de Bérenger; un monarca autoritario y egocéntrico aferrado a un poder que ya no existe, en un mundo donde ni las cosas ni los seres humanos aceptan ya sus órdenes.

EL TIEMPO

Este sábado, lluvias en el norte peninsular y Baleares y temperaturas sin grandes cambios

Madrid (EFE).- La situación de estabilidad se mantendrá este sábado, salvo en el norte peninsular, donde se registrarán precipitaciones que podrán afectar también al norte de Baleares, con descenso de temperaturas en el este de la península y el archipiélago balear y ascensos o pocos cambios en el resto del territorio.

En el oeste de Galicia, área cantábrica oriental, Pirineos y nordeste de Cataluña se registrarán precipitaciones que podrán afectar al norte de Baleares, donde se podrán producir chubascos en general moderados. En el resto del territorio nacional, habrá cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas y probables bancos de niebla matinales dispersos en montañas del norte peninsular. Mientras, en los Pirineos, la cota de nieve estará en torno a 1.600/1.800 metros, que irá en ascenso.

EFE

fp

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