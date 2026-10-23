Hereu apuesta por más industria en Europa para ganar autonomía en conflictos geopolíticos

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Tarragona, 23 oct (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido la necesidad de que Europa refuerce su capacidad industrial para ganar autonomía estratégica y tener más capacidad de influencia en conflictos geopolíticos como el del golfo de Ormuz, cuyos efectos afectan a sectores como la química, los plásticos y los fertilizantes.

"Necesitamos más industria, entre otras cosas, para que Europa tenga más fortaleza y podamos no solo condenar y expresar que no estamos de acuerdo, sino influir para que en el mundo no pasen cosas que en este momento están pasando", ha afirmado este viernes Hereu en la apertura de la 25º edición de la Jornada Gresol sobre industria en Tarragona.

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El ministro ha señalado que el conflicto en el Golfo Pérsico está teniendo consecuencias sobre los precios y los costes energéticos y de producción, especialmente en las industrias que consumen grandes cantidades de gas, como la química y la textil. Ante esta situación, ha reclamado "más Europa y una Europa más fuerte".

Hereu ha señalado que el refuerzo industrial es necesario tanto para aumentar la competitividad como para reducir las dependencias exteriores, y ha advertido de que Europa debe afrontar el reto de impulsar la transición energética sin provocar una desindustrialización ni una reindustrialización que aumente su dependencia estratégica de otros países.

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"No estoy dispuesto a ganar la batalla de la transición energética en base a la desindustrialización", ha asegurado el ministro, que ha situado el equilibrio entre transición energética, competitividad industrial y autonomía estratégica como uno de los principales retos europeos.

El titular de Industria ha vinculado también esta autonomía al desarrollo de las energías renovables, al considerar que la apuesta por la descarbonización permite reducir la exposición a las fluctuaciones de los mercados energéticos internacionales.

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"En países como Italia, el 80 % de las horas dependen del gas; mientras que en España es el 15 %. Eso es porque aquí hemos apostado mucho más por la descarbonización y la implantación de las renovables", ha manifestado Hereu.

Hereu ha recordado que el Gobierno ha aprobado medidas por valor de 12.000 millones de euros para amortiguar los efectos negativos del conflicto sobre las familias, las empresas y la economía.

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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, también ha participado en el arranque de la Jornada Gresol y ha resaltado el papel de la industria en Cataluña y España. "La industria hace cosas, produce. Y eso requiere energía, infraestructuras, talento, estabilidad y normas y reglas clara y simples", ha dicho Illa.

"Queremos que el peso de la industria de Cataluña se refuerce", ha añadido Illa, que ha abogado también por que la "prosperidad" industrial se "comparta socialmente con el territorio". EFE

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dpj/pll/grc