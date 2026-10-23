Felipe VI apela a cuidar las instituciones de la democracia para garantizar la convivencia

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Oviedo, 23 oct (EFE).- Felipe VI ha apelado este viernes a cuidar las formas y las instituciones de la democracia en un compromiso "diario, cívico y exigente" para seguir garantizando la convivencia y la búsqueda del bien común, un ejercicio que, ha dicho, no se agota en unas elecciones como las que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

En su discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias que se celebra en el Teatro Campoamor de Oviedo, el rey ha recalcado que el ejercicio de la democracia requiere tiempo: "no se agota en unas elecciones" como las que se vivirán próximamente, donde los ciudadanos tendrán, una vez más, "la altísima responsabilidad de definir la orientación política" del país.

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"La democracia requiere de un compromiso diario, cívico y exigente, de un cuidado de sus formas e instituciones, para seguir garantizando nuestra convivencia, para alumbrar esa búsqueda del bien común que atienda y equilibre -del mejor modo posible- los legítimos intereses de todos los ciudadanos", ha indicado.

Para el jefe del Estado, la democracia es también un aprendizaje aunque se haya conseguido mucho en las cinco décadas transcurridas desde la Ley para la Reforma Política y cimentado en una Constitución "capaz de acoger a todos los españoles sin distinción alguna".

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Y también cimentado en un camino que sigue adelante, se renueva año tras año; que nos obliga a todos a ser humildes, a mantenernos alerta, a renovar también -como ciudadanos- nuestra constante voluntad de aprender y mejorar", ha destacado Felipe VI.

En referencia a los premiados, el rey ha subrayado el valor de la experiencia en un mundo que marcha "al dictado del bombardeo informativo y la agregación masiva de datos", un mundo donde la IA, ha advertido, parece, por eficaz e inmediata, más fiable que la humana.

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Una impresión que "desarman" los premiados, cuyos logros demuestran que sólo con esfuerzo y constancia puede el talento convertir su potencial en realidades tangibles y duraderas.

Y se ha preguntado si la inteligencia artificial será capaz de aprender a través del paso del tiempo, "conciliando gradualmente -como hacemos los seres humanos- el conocimiento con ese necesario aprendizaje moral que sólo nos pueden dar la edad, la consideración por los demás y la experiencia", algo ante lo que se necesita tiempo.

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El rey ha tenido también palabras para su hija, la heredera de la Corona, y ha confesado su orgullo por ver cómo la princesa sigue dando pasos firmes como presidenta de Honor de la Fundación, mientras se forma y acumula experiencias valiosas en su aprendizaje vital, como hace también la infanta Sofía. EFE

(foto) (vídeo)