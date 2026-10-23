Feijóo afirma qque España necesita "un servidor y no un impostor"

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València, 23 oct (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes durante un mitin en València que lo que España necesita es "un servidor y no un impostor" que "viva obsesionado con el poder y no con el servicio", porque el poder "no es para salvar la legislatura.

En el Palau de Les Arts de València ante 1.500 personas, Feijóo ha pedido que en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre "ningún voto del cambio se quede en casa", especialmente en la Comunitat Valenciana, que, a su juicio, debe "impulsar el cambio", pues será la tierra "que más se beneficiará".

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Feijóo se ha comprometido, si gana las elecciones, a tener un Gobierno "más pequeño", con menos altos cargos y asesores, a aprobar el primer día una auditoría integral del gasto para saber cuánto dinero "se ha robado y cuánto han malgastado" los últimos 8 años, y a que los que perciban el salario mínimo no paguen el IRPF por ley.

El líder del PP ha destacado que el 29 de noviembre llega la oportunidad de decir "alto y claro ya basta", porque España no se merece "la mentira, la corrupción y la incompetencia", sino "la verdad, la limpieza y que el país funcione"; de modo que hay que dejar de poner el Estado "al servicio de un solo hombre y ponerlo al servicio de todos los españoles".

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Feijóo ha criticado que quiera dar "lecciones de feminismo el peor Gobierno de la historia para las mujeres", al preguntar si ser feminista es "pagar prostitutas con dinero público", o "amparar a un acosador en Moncloa", aprobar una ley que "puso en la calle a más de cien violadores" o "vivir a costa del dinero de la prostitución".

"Con este palmarés, el que nombró a Ábalos, a Koldo y a Salazar ¿Se atreve de dar lecciones de feminismo todavía? Gracias señor Sánchez, pero no. De usted, ni media lección de nada, y menos de feminismo", ha aseverado.

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El líder popular ha ironizado al señalar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "presume de zurdo". "Será porque sus manos derechas ya han pasado por la cárcel", ha agregado.

En este sentido, se ha comprometido a "levantar las alfombras y abrir las ventanas para airear la política" de este país y "volver a poner gente decente al frente de las instituciones". "Todo se sabrá y todos pagarán", ha dicho.

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Se ha comprometido también a bajar los impuestos, empezando por los trabajadores, para que la inflación y los impuestos "no se coman" su salario y no se haga "caja con los que menos ganan", y ha criticado que el dinero de los españoles se dedique actualmente a "mantener el Gobierno más grande, más caro y más ineficiente de la historia de España y al presidente "más rodeado de corrupción de la democracia".

A su juicio, la corrupción "ha sido la norma" estos años, no una anécdota, y ha pedido a los militantes estar "a la altura del momento" y de la "responsabilidad histórica que tiene el partido de estado, que es el PP", y al Gobierno que "abandone la desobediencia" por la ley de nietos y acepte "competir honradamente".

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El presidente del PP ha enumerado tres preguntas que va a repetir en campaña: "¿Quién del PSOE ordenó eliminar a la jueza Biedma? ¿Por qué Pedro Sánchez y el PSOE no han denunciado a Leire Díez? y ¿Quién financió las primarias del PSOE que llevaron a Sánchez a la secretaría general?", en las que, según ha asegurado, "parece ser que hubo pucherazo". EFE

(foto) (vídeo)