Espana agencias

Feijóo afirma qque España necesita "un servidor y no un impostor"

Guardar

València, 23 oct (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes durante un mitin en València que lo que España necesita es "un servidor y no un impostor" que "viva obsesionado con el poder y no con el servicio", porque el poder "no es para salvar la legislatura.

En el Palau de Les Arts de València ante 1.500 personas, Feijóo ha pedido que en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre "ningún voto del cambio se quede en casa", especialmente en la Comunitat Valenciana, que, a su juicio, debe "impulsar el cambio", pues será la tierra "que más se beneficiará".

PUBLICIDAD

Feijóo se ha comprometido, si gana las elecciones, a tener un Gobierno "más pequeño", con menos altos cargos y asesores, a aprobar el primer día una auditoría integral del gasto para saber cuánto dinero "se ha robado y cuánto han malgastado" los últimos 8 años, y a que los que perciban el salario mínimo no paguen el IRPF por ley.

El líder del PP ha destacado que el 29 de noviembre llega la oportunidad de decir "alto y claro ya basta", porque España no se merece "la mentira, la corrupción y la incompetencia", sino "la verdad, la limpieza y que el país funcione"; de modo que hay que dejar de poner el Estado "al servicio de un solo hombre y ponerlo al servicio de todos los españoles".

PUBLICIDAD

Feijóo ha criticado que quiera dar "lecciones de feminismo el peor Gobierno de la historia para las mujeres", al preguntar si ser feminista es "pagar prostitutas con dinero público", o "amparar a un acosador en Moncloa", aprobar una ley que "puso en la calle a más de cien violadores" o "vivir a costa del dinero de la prostitución".

"Con este palmarés, el que nombró a Ábalos, a Koldo y a Salazar ¿Se atreve de dar lecciones de feminismo todavía? Gracias señor Sánchez, pero no. De usted, ni media lección de nada, y menos de feminismo", ha aseverado.

El líder popular ha ironizado al señalar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "presume de zurdo". "Será porque sus manos derechas ya han pasado por la cárcel", ha agregado.

En este sentido, se ha comprometido a "levantar las alfombras y abrir las ventanas para airear la política" de este país y "volver a poner gente decente al frente de las instituciones". "Todo se sabrá y todos pagarán", ha dicho.

Se ha comprometido también a bajar los impuestos, empezando por los trabajadores, para que la inflación y los impuestos "no se coman" su salario y no se haga "caja con los que menos ganan", y ha criticado que el dinero de los españoles se dedique actualmente a "mantener el Gobierno más grande, más caro y más ineficiente de la historia de España y al presidente "más rodeado de corrupción de la democracia".

A su juicio, la corrupción "ha sido la norma" estos años, no una anécdota, y ha pedido a los militantes estar "a la altura del momento" y de la "responsabilidad histórica que tiene el partido de estado, que es el PP", y al Gobierno que "abandone la desobediencia" por la ley de nietos y acepte "competir honradamente".

El presidente del PP ha enumerado tres preguntas que va a repetir en campaña: "¿Quién del PSOE ordenó eliminar a la jueza Biedma? ¿Por qué Pedro Sánchez y el PSOE no han denunciado a Leire Díez? y ¿Quién financió las primarias del PSOE que llevaron a Sánchez a la secretaría general?", en las que, según ha asegurado, "parece ser que hubo pucherazo". EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El momento en el que un padre y su hijo se reencuentran en el aeropuerto de Barajas y se abrazan por primera vez tras 42 años: “Quiero darle todo el cariño y el amor que nunca le di”

Tras meses de videollamadas, Carlos e Idelmo se reúnen en el aeropuerto de Barajas para pasar un mes juntos y recuperar el tiempo perdido

El momento en el que un padre y su hijo se reencuentran en el aeropuerto de Barajas y se abrazan por primera vez tras 42 años: “Quiero darle todo el cariño y el amor que nunca le di”

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

La edición número 46º es la primera en la que la princesa Leonor entregará los premios en solitario

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

La anécdota de la princesa Leonor durante su discurso en los Premios Princesa de Asturias que ha hecho reír a Letizia y Sofía: “Me quedé hipnotizada con la historia”

La heredera ha recordado cuando fue al cine para ver una de las películas de Studio Ghibli, galardonado este año

La anécdota de la princesa Leonor durante su discurso en los Premios Princesa de Asturias que ha hecho reír a Letizia y Sofía: “Me quedé hipnotizada con la historia”

Patti Smith reivindica el poder de la unidad y canta ‘Wing’ en los Premios Princesa de Asturias: “Todo con lo que soñamos puede hacerse realidad”

La cantante y poeta estadounidense ha recibido el galardón como reconocimiento a medio siglo de carrera. Smith ha hecho referencia a dos de sus temas más famosos, ‘People have the power’ y ‘Wing’, que habla sobre la libertad

Patti Smith reivindica el poder de la unidad y canta ‘Wing’ en los Premios Princesa de Asturias: “Todo con lo que soñamos puede hacerse realidad”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Feijóo afirma que España necesita “un servidor y no un impostor”

A 37 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, todas las encuestas salvo la del CIS anticipan una mayoría holgada para PP y Vox, con un plazo para registrar listas que vencerá el lunes 26 de octubre. Feijóo es entrevistado esta mañana en Hoy por Hoy de Cadena Ser

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Feijóo afirma que España necesita “un servidor y no un impostor”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Feijóo afirma que España necesita “un servidor y no un impostor”

El Rey Felipe VI manda un mensaje a los políticos antes del 29-N desde los Premios Princesa de Asturias: “La democracia requiere de un cuidado de sus formas e instituciones”

La Ley de Bienestar Animal es clara: no puedes dejar a tu perro dentro del coche, excepto en esta circunstancia

Qué hacer si el coche no pasa la ITV por humos: el truco de un técnico especializado para pasarla sin acudir al taller

ECONOMÍA

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

La calidad de vida mejora en España, pero no todos viven igual: estas son las comunidades donde mejor y peor se vive

DEPORTES

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario

Messi, una vida más allá de los títulos: el legado infantil que le lleva a ganar el Princesa de Asturias de los Deportes 2026