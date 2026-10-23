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España y Suiza acuerdan reuniones anuales para "consolidar" el diálogo político entre ambos países

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo suizo, el consejero federal de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, han suscrito este viernes un acuerdo destinado a establecer un mecanismo de consultas periódicas para consolidar el díalogo político entre ambos países.

Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota de prensa, la finalidad de este marco acordado consiste en celebrar consultas "anuales y "siempre que se estime necesario, sobre ámbitos temáticos y geográficos de interés común".

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Durante la reunión que han mantenido ambos ministros, han repasado la situación de los vínculos bilaterales, así como los temas centrales de la agenda comunitaria e internacional.

El ministerio ha resaltado que España y Suiza mantienen "buenas relaciones bilaterales en todos los ámbitos" y ha remarcado el papel de los más de 149.000 españoles residentes en el país helvético, el balance positivo en comercio e inversiones y el peso del turismo como "principal rúbrica en la balanza de servicios", tras registrarse la llegada de 2,25 millones de visitantes suizos a España durante el último año.

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Asimismo, Exteriores ha hecho hincapié en el potencial de la cooperación científica entre ambas naciones, subrayando la labor de un elevado número de científicos e investigadores españoles en Suiza en sectores punta como "la salud, la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas".

NEGOCIACIONES CON LA UE Y CONFLICTOS INTERNACIONALES

Por otro lado, los ministros han tratado las relaciones de Suiza con la Unión Europea y su acercamiento a las instituciones europeas mediante el paquete de acuerdos conocido como "Bilaterales III", actualmente en tramitación.

Dicho paquete contempla cuestiones clave como "las condiciones del acceso de Suiza al mercado interior de la UE" y la adecuación de su normativa a la jurisprudencia comunitaria, además del papel suizo en la paz y seguridad europea dentro del contexto geopolítico actual.

Por último, en cuanto al panorama internacional, Albares y Cassis han abordado materias de seguridad, la invasión rusa de Ucrania, el conflicto bélico en Oriente Medio y la defensa del multilateralismo.

Tras recordar la condición de Suiza como estado anfitrión de diversas organizaciones internacionales y depositario de las Convenciones de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario, ambas delegaciones han ratificado su apoyo al trabajo de la Corte Penal Internacional.

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EuropaPress

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