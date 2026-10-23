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Elma Saiz (PSN) advierte de que el 29N "va de derechas o de derechos"

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Pamplona, 23 oct (EFE).- La actual ministra y candidata del PSN al Congreso, Elma Saiz, ha advertido de que en las próximas elecciones generales “nos jugamos que nos den la patada y nos manden 50 años atrás”, porque, ha advertido “esto va de derechas y de derechos”.

Lo ha dicho en la presentación de las candidaturas socialistas de Navarra para las próximas elecciones generales, un acto en el que Saiz ha confesado el “honor y responsabilidad” que supone encabezar la candidatura por Navarra, para cuyos habitantes ha defendido la repercusión de las políticas estatales y de las regionales con gobiernos presididos por socialistas.

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Y desde la experiencia ha asegurado que “UPN, PP y Vox son exactamente lo mismo”, que “lo único que tienen en la boca” son dos conceptos: "El insulto y derrocar al sanchismo".

Al respecto, ha alertado de los pactos entre UPN y PP y la posibilidad de que posteriormente el PP lo haga con Vox, unas alianzas que amenazan las políticas contra el cambio climático, las pensiones o el avance de los derechos de las mujeres.

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También, y como ministra del ramo, se ha detenido en apuntar que, fruto del reciente proceso de regularización, “ya hay medio millón de personas inmigrantes que están de alta en la Seguridad Social”, y ha recordado que UPN votó en contra de esta iniciativa y de “una política migratoria que pone en valor los derechos humanos”. EFE

(Foto)

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