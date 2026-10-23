El operativo en el barrio del Príncipe de Ceuta se salda con 295 migrantes localizados

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Ceuta, 23 oct (EFE).- El dispositivo policial puesto en marcha esta madrugada por la Policía Nacional en la barriada del Príncipe de Ceuta ha concluido con la localización de un total de 295 migrantes, de los que 146 han retornado a Marruecos de forma voluntaria al no querer ser filiados por la policía.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, en el operativo han participado 320 agentes y el mismo se ha llevado a cabo desde las 5.30 horas, cuando agentes de diferentes unidades de la Policía Nacional irrumpieron en la barriada para tratar de localizar a estas personas.

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El operativo se ha centrado en zonas de la barriada del Príncipe, así como en Poblado Legionario, calle San Daniel y Sardinero.

De los 295 migrantes localizados, 60 son menores de edad y 4 mujeres.

La Delegación del Gobierno ha asegurado que el compromiso es, como ya anunció el propio delegado, David de la Encina, continuar "barrio a barrio hasta localizar a todos los inmigrantes ocultos".

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El barrio del Príncipe, próximo a la frontera con Marruecos, es el que registra una mayor presencia de migrantes de los que entraron los días 30 y 31 de julio.

Los migrantes localizados en este operativo se han trasladado al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) situado en la frontera del Tarajal para su filiación.

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El último operativo de estas características se llevó a cabo el pasado domingo en la séptima operación contra los grandes asentamientos, principalmente en las playas de la ciudad autónoma.

En esa ocasión los agentes hallaron a cerca de 500 personas repartidas en el Poblado Regulares, en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), así como en las naves del Polígono Industrial del Tarajal. EFE

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