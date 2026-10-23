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El Museo Pelé recuerda sus 86 años con un nuevo cuadro del 'rey'

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Río de Janeiro, 23 oct (EFE).- El Museo Pelé recordó este viernes los 86 años del nacimiento de Edson Arantes do Nascimento con la exposición de un nuevo retrato del llamado 'rey' del fútbol, realizado en 2008 por la artista serbia Milena ZeVu y que cuenta con unos 17.000 cristales Swarovski mezclados en tinta acrílica.

La obra, donada al museo que fue fundado por la alcaldía de Santos en 2014 para preservar y divulgar la trayectoria del futbolista, puede ser vista por el público a partir de este viernes en una vitrina del primer piso de la institución ubicada en el centro histórico de la ciudad portuaria.

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El retrato fue realizado por la artista serbia en 2008 y presentado en un evento benéfico en Nueva York en el que Pelé fue homenajeado por el futbolista inglés David Beckham.

"Me deja muy feliz de que el retrato de Pelé pase a integrar la colección permanente de esta institución, con la esperanza de que continúe atrayendo a millones de visitantes en el futuro y manteniendo vivo para siempre el legado del Rey", afirmó al artista citada en un comunicado de la alcaldía de Santos.

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El tres veces campeón mundial y considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Corazones, municipio del estado de Minas Gerais, y murió el 29 de diciembre de 2022 en São Paulo, a los 82 años, víctima de cáncer de colon.

El museo que lleva su nombre, fundado en la ciudad sede del Santos, el club en el que se inmortalizó, reúne camisetas, zapatillas, balones, trofeos, documentos, fotografías y otros objetos relacionados a su vida personal y profesional.

La nueva obra del acervo del museo es un retrato en pintura acrílica de un metro de altura por 70 centímetros de ancho que utiliza los cristales Swarovski para resaltar la luminosidad y la textura y que ofrece efectos visuales especiales.

Uno de los hijos de Pelé, Edson Cholbi Nascimento 'Edinho', que fue portero del Santos, destacó la llegada al museo de un retrato que el "rey" apreció en vida en 2008.

"Es increíble imaginar la historia por detrás de este cuadro. Mi padre recibió personalmente esa obra y por eso es como si él estuviese aquí de nuevo. Gracias a Milena (ZeVu) el retrato encontró su lugar permanente", dijo. EFE

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