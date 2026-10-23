El juez da quince días al PSOE para que "sin más demora" le informe sobre sus abogados

Guardar

Madrid, 23 oct (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire, ha dado un nuevo plazo de quince días al PSOE para que facilite "sin más demora" los datos sobre los abogados contratados por el partido entre 2021 y 2025.

En una providencia, Pedraz también reclama al PSOE que, en caso de que alguno de estos datos incurran en una violación del secreto profesional, "identifique de forma precisa e individualizada los documentos afectados y las razones jurídicas que justificarían su exclusión".

PUBLICIDAD

Ayer, el PSOE solicitó un plazo adicional a Pedraz para darle la información sobre los abogados, a la espera de el Consejo General de la Abogacía Española se pronuncie sobre el alcance del secreto profesional.

Al respecto, Pedraz responde al PSOE que esta consulta al Consejo General de la Abogacía "carece de todo efecto suspensivo respecto del requerimiento acordado por este órgano judicial", ya que "ninguna disposición legal atribuye a dicha iniciativa unilateral la virtualidad de paralizar una diligencia de investigación judicial". EFE

PUBLICIDAD