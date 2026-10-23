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El español Izan Guevara domina una tanda libre caótica

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha dominado una segunda tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Australia de Moto2, en el circuito de Phillip Island que resultó caótica por las adversas condiciones del asfalto.

Guevara logró un mejor tiempo de 1:43.446, con el que superó al australiano Senna Agius (Kalex) en poco más de tres décimas de segundo y en medio segundo al también español Alonso López (Kalex).

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Sin poder comprobar las malas condiciones de la jornada, los españoles Arón Canet (Boscoscuro) y Sergio García Dols (Kalex) tuvieron que ver los 'toros' desde la barrera, el primero por rotura del dedo pulgar de su mano derecha producida el primer día de entrenamientos, y el segundo con una luxación de hombro y conmoción cerebral que aconsejó descanso por parte de los médicos, como mínimo hasta la siguiente carrera, en Malasia.

Lejos de mejorar, la situación empeoró ya en los primeros minutos de la tanda libre de Moto2, a pesar de que no llovía, pero la mayor potencia de las motos complicó en gran medida el desempeño de los pilotos.

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La primera caída fue del turco Deniz Öncü (Boscoscuro), nada más salir de talleres, en la curva dos, y poco después, tras completarse la primera vuelta, acabaron de igual manera, en la curva uno, los españoles Alex Escrig (Forward), Daniel Muñoz (Kalex) y una vuelta más tarde Adrián Huertas (Kalex).

Una par de vueltas más tarde y después de sufrir un par de 'sustos', también se fue por los suelos, en la curva once, el español Xabi Zurutuza (Forward), el italiano Luca Lunetta (Boscoscuro), en la cuatro, o el malasio Mario Aji (Kalex), en la once, en tanto que Izan Guevara (Boscoscuro), se situaba líder con un tiempo de 1:46.615 en la quinta vuelta, con el líder del campeonato, Manuel González (Kalex), séptimo, a más de tres segundos de su oponente.

Una vuelta más tarde, en la séptima, Izan Guevara se vio superado por Alonso López (Kalex), que rodó en 1:44.837, por delante del australiano Senna Agius (kalex) y el español Alberto Ferrández (Boscoscuro), el belga Barry Baltus (kalex) y el checo Filip Salac (Kalex).

Esa situación hizo ver una perspectiva distinta de la situación del asfalto, pues al no llover los pilotos pudieron mejorar su rendimiento, pero muy lejos de los tiempos 'en seco' y con la precaución de no cometer un error que condicionase su rendimiento el resto del fin de semana.

Agius se encaramó a la primera plaza con un registro de 1:44.014 primero y 1:43.949 poco después, seguido a casi cinco décimas de segundo por Izan Guevara, que luego se acercó hasta las 68 milésimas de segundo, con Alonso López tercero y el líder del campeonato, al que no le gusta nada el asfalto mojado, cada vez más atrás, decimocuarto.

Vuelta tras vuelta Senna Agius fue mejorando su tiempo, para poner las cosas más difíciles a sus rivales, ahora con un registro de 1:43.836 en su duodécimo giro, pero Izan Guevara aceptó el reto y una vuelta más tarde recuperó la primera posición al rodar en 1:43.446.

A poco de concluir a tanda y en la bajada de la curva diez, se fue también por los suelos el español Iván Ortolá (Kalex).

No hubo más cambios y dominó la tanda libre de Moto2 Izan Guevara, por delante de Senna Agius, Alonso López, el italiano Tony Arbolino (Kalex) y el español Daniel Holgado (Kalex). EFE

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