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El campeón Máximo Quiles domina la segunda tanda libre, disputada en condiciones extremas

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El ya campeón del mundo de Moto3 en 2026, el español Máximo Quiles (KTM) ha dominado la segunda tanda libre del Gran Premio de Australia de Moto3, que se ha disputado en condiciones extremas sobre el circuito de Phillip Island.

Quiles marcó un mejor tiempo de 1:42.877, que era más de medio segundo más rápido que el registro de su compatriota Brian Uriarte (KTM), dominador de buena parte de la sesión.

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Tal y como señalaban las previsiones, las condiciones atmosféricas se cumplieron al ciento por ciento, y la matinal motociclista en Phillip Island se inició con una fina pero persistente lluvia que dejó el asfalto en condiciones muy adversas.

Aunque algunos pilotos se lo pensaron al principio, al final todos salieron a pista para adaptarse a una situación que será la que probablemente tengan que afrontar en lo que resta de fin de semana en Australia.

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Con el asfalto completamente mojado por la lluvia, fue el español Brian Uriarte (KTM) el primero en marcar las referencias, en su tercera vuelta, con un tiempo de 1:46.311, secundado en esos instantes iniciales por el 'local' Joel Kelso (Honda) y el italiano Guido Pini (Honda).

Bien es cierto que las condiciones del asfalto facilitaron que los pilotos cometiesen más fácilmente errores desde los minutos iniciales, como en el caso del español David Muñoz (KTM) o el austríaco Leo Rammerstorfer (Honda), mientras que en apenas cuatro vueltas el ya campeón del mundo Máximo Quiles (KTM), 'vigilaba' de cerca a los más rápidos de la categoría en esa situación, sin estar exento de sus propios 'sustos' en forma de 'latigazos' de su moto en las aceleraciones.

Según fueron 'cogiendo confianza' los pilotos con las condiciones de la pista, los registros fueron mejorando, muy lejos de los tiempos más rápidos en seco, y siempre con Brian Uriarte como referente, que en la décima vuelta paró el cronómetro en 1:43.411, con algo más dos décimas de segundo de ventaja sobre Máximo Quiles y casi medio segundo respecto a David Almansa (KTM).

Aunque poco después, Brian Uriarte acabó de la misma manera que algunos de sus rivales, por los suelos, en su caso en la curva dos, cuando Máximo Quiles aprovechó su oportunidad para encaramarse a la primera posición con 1:42.877, más de medio segundo por debajo del registro de Uriarte.

David Almansa (KTM) ocupó la tercera posición, por delante del indonesio Veda Pratama (Honda) y el finlandés Rico Salmela. EFE

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