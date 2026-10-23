Bustinduy advierte a Feijóo que no permitirá recortes de derechos "con sed de venganza"

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Madrid, 23 oct (EFE).- El portavoz de la campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha advertido este viernes de que no consentirán que se recorten los derechos adquiridos durante años por parte de aquellos que, en su opinión, vienen "con sed de venganza".

En declaraciones a los periodistas, Bustinduy ha llamado a la movilización de la izquierda de cara a las elecciones tras sostener que "la única" intención del líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, es "desmantelar los derechos adquiridos" desde hace décadas.

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El también ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha opinado que el PP "no tiene una sola propuesta para España". A su juicio, "es evidente" que Feijóo "quiere cargarse" el salario mínimo, el ministerio de Igualdad y los derechos al aborto y a la eutanasia.

"No lo va a conseguir", ha recalcado tras conocer las declaraciones de Feijóo en una entrevista en la Cadena Ser.

Sobre la evolución de la precampaña electoral, Bustinduy ha dicho tener una "buena noticia" y es que apenas han empezado a hacer campaña y están notando ya la movilización de la izquierda. Por ello, ha vaticinado que le van a dar una sorpresa a quien cree que el resultado de estas elecciones está escrito".

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Tras subrayar que su campaña se va a centrar en la vivienda, las pensiones y los salarios mínimos, Bustinduy ha proclamado que van a defender los derechos de la gente "con la credibilidad" que, en su opinión, "no tiene nadie en la política española": Ada Colau.

En cuanto a la visita a España del presidente argentino, Javier Milei, ha ironizado con que tiene la virtud de "enseñar a las claras cuál es el proyecto que tiene para España la derecha y la ultraderecha·: el de la "motosierra".

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"Si criarte con mujeres te convierte en feminista, ¿veranear con narcotraficantes en qué te convierte?"

Por otra parte, el portavoz de Frente Amplio también ha contestado, vía redes sociales, a las palabras de Feijóo en las aseguraba, a preguntas del periodista en la SER, que si se considera feminista: ¿Cómo no voy a ser feminista si me he criado con muchas más mujeres que hombres?", ha replicado.

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Al respecto, Bustinduy ha escrito: "Si criarte con mujeres te convierte en feminista, ¿veranear con narcotraficantes en qué te convierte?", en alusión a una imagen de hemeroteca de hace 30 años en las que Feijóo aparece en un yate con el narcotraficante Marcial Dorado.EFE