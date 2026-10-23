Espana agencias

Bustinduy advierte a Feijóo que no permitirá recortes de derechos "con sed de venganza"

Guardar

Madrid, 23 oct (EFE).- El portavoz de la campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha advertido este viernes de que no consentirán que se recorten los derechos adquiridos durante años por parte de aquellos que, en su opinión, vienen "con sed de venganza".

En declaraciones a los periodistas, Bustinduy ha llamado a la movilización de la izquierda de cara a las elecciones tras sostener que "la única" intención del líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, es "desmantelar los derechos adquiridos" desde hace décadas.

PUBLICIDAD

El también ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha opinado que el PP "no tiene una sola propuesta para España". A su juicio, "es evidente" que Feijóo "quiere cargarse" el salario mínimo, el ministerio de Igualdad y los derechos al aborto y a la eutanasia.

"No lo va a conseguir", ha recalcado tras conocer las declaraciones de Feijóo en una entrevista en la Cadena Ser.

Sobre la evolución de la precampaña electoral, Bustinduy ha dicho tener una "buena noticia" y es que apenas han empezado a hacer campaña y están notando ya la movilización de la izquierda. Por ello, ha vaticinado que le van a dar una sorpresa a quien cree que el resultado de estas elecciones está escrito".

PUBLICIDAD

Tras subrayar que su campaña se va a centrar en la vivienda, las pensiones y los salarios mínimos, Bustinduy ha proclamado que van a defender los derechos de la gente "con la credibilidad" que, en su opinión, "no tiene nadie en la política española": Ada Colau.

En cuanto a la visita a España del presidente argentino, Javier Milei, ha ironizado con que tiene la virtud de "enseñar a las claras cuál es el proyecto que tiene para España la derecha y la ultraderecha·: el de la "motosierra".

"Si criarte con mujeres te convierte en feminista, ¿veranear con narcotraficantes en qué te convierte?"

Por otra parte, el portavoz de Frente Amplio también ha contestado, vía redes sociales, a las palabras de Feijóo en las aseguraba, a preguntas del periodista en la SER, que si se considera feminista: ¿Cómo no voy a ser feminista si me he criado con muchas más mujeres que hombres?", ha replicado.

Al respecto, Bustinduy ha escrito: "Si criarte con mujeres te convierte en feminista, ¿veranear con narcotraficantes en qué te convierte?", en alusión a una imagen de hemeroteca de hace 30 años en las que Feijóo aparece en un yate con el narcotraficante Marcial Dorado.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 23 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 23 octubre

Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen”

La letrada explica que la propiedad de una vivienda heredada se determina por ley o testamento, y que ocultar las escrituras tampoco otorga ningún derecho al heredero que las retiene

Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

A 37 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, todas las encuestas salvo la del CIS anticipan una mayoría holgada para PP y Vox, con un plazo para registrar listas que vencerá el lunes 26 de octubre. Feijóo es entrevistado esta mañana en Hoy por Hoy de Cadena Ser

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

La princesa Leonor sorprende con un traje rosa empolvado en una jornada histórica para ella en los Premios Princesa de Asturias

La heredera asume por primera vez en solitario la audiencia con los galardonados en una mañana clave para la familia real, horas antes de la ceremonia en el Teatro Campoamor

La princesa Leonor sorprende con un traje rosa empolvado en una jornada histórica para ella en los Premios Princesa de Asturias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

La Ertzaintza carga contra los manifestantes que tratan de impedir el desahucio de una familia migrante con seis niños en Vitoria-Gasteiz

Feijóo: “Pedro Sánchez es un personaje tóxico y conflictivo que conviene sacar del gobierno de mi país”

Estados Unidos propone un borrador que consolida el plan marroquí sobre el Sáhara Occidental y el Frente Polisario amenaza con abandonar el proyecto de la ONU

Margarita Robles viaja a Melilla dos años después y en medio de las reivindicaciones marroquíes sobre “recuperar” la ciudad

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen”

Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen”

Gonzalo Bernardos cuenta “lo que no te han explicado” del caso Maricarmen y defiende a los caseros: “La mayoría prefiere la estabilidad en el alquiler a una elevada rentabilidad”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno identifica 8.318 anuncios ilegales de alquiler turístico, más de 6.500 solo en la ciudad de Madrid

El menú del día ya cuesta 15 euros de media en España y comer fuera se encarece un 25,6% en diez años

DEPORTES

El informe que casi cambia la historia de Leo Messi: “No era común fichar a un argentino y hubo casos similares de jugadores que no eran muy altos”

El informe que casi cambia la historia de Leo Messi: “No era común fichar a un argentino y hubo casos similares de jugadores que no eran muy altos”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”