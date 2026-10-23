Bolaños da gracias a Feijóo por explicar "abiertamente los recortes que tiene en mente"

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A Coruña, 23 oct (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha agradecido este viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su claridad al expresar tan "abiertamente los recortes que tiene en mente".

En declaraciones a la prensa al margen de un acto en el que ha participado en A Coruña, ha contestado que esos recortes se darían en materia de igualdad, pensiones, bajas laborales y aborto, tras decir Feijóo este viernes en una entrevista radiofónica que su intención es reabrir el debate sobre la necesidad o no de que las menores de 16 años deban tener el permiso de sus padres para abortar.

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Bolaños ha dicho a los medios que "nadie podrá decir que no estaba avisado".

Tras esa observación, ya de cara a la cita con las urnas del 29N ha avisado de que "nosotros somos el gobierno de la gente; ellos, si suman, serán el gobierno contra la gente. Sobre todo, contra las mujeres", ha zanjado. EFE

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