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Ana Redondo espera una "respuesta democrática" y que puedan votar quienes tienen derecho

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Valladolid, 23 oct (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido una "respuesta democrática" en relación con la ley de nietos, porque, ha dicho, "no se puede limitar un derecho constitucional fundamental" y ha confiado en que finalmente puedan votar "quienes tienen ese derecho reconocido por ley".

Con respecto a la reclamación que ha hecho el Tribunal Supremo al Gobierno en relación con las identidades de las 163.020 personas afectadas por la aplicación de la ley de nietos, la ministra ha asegurado que se entregarán, pero ha matizado que el Ejecutivo va a ser "muy cauteloso con los derechos que están en liza y a ponderarlos".

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La ministra ha hecho estas declaraciones a los periodistas al ser preguntada por este asunto con motivo de su asistencia a la gala inaugural de la 71ª edición de la Semana Internacional de Cine (Seminci) de Valladolid.

Con respecto a las sensaciones que tiene de cara a los próximos comicios, Redondo ha respondido que "muy buenas", en consonancia con la "ilusión" que aprecia en la gente "porque no quiere una involución".

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"Es que nos estamos jugando nada más y nada menos que un retroceso a tiempos muy oscuros. Lo estamos viendo también aquí en Castilla y León", ha afirmado.

Redondo ha criticado que "donde gobierna la extrema derecha y la derecha extrema lo primero que han hecho es eliminar las consejerías de Igualdad porque no creen en ella".

"Les molesta la igualdad, les molestamos las mujeres libres, les molesta lo que le molesta a la derecha desde el franquismo hasta hoy, la libertad de las mujeres, sobre nuestro propio cuerpo o sobre nuestra vida", ha concluido. EFE

tlg-fsm-bca/jdm

(foto)

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