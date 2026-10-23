Alerta por salmonella en una clara de huevo pasteurizada y cristales en una salsa Ricotta

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Madrid, 24 ago (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido de la presencia de salmonella en una clara de huevo pasteurizada de la marca Casa de Castrelo, distribuida en Andalucía, y de cuerpos extraños, concretamente fragmentos de vidrio, en una salsa Ricotta de Eroski vendida en Navarra.

En el caso de la clara de huevo pasteurizada, el lote afectado es el 6265, con fecha de consumo preferente 27/10/26. El producto está envasado en botellas de plástico de 500 mililítros, que deben conservarse en el frigorífico.

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La Aesan ha detallado en un comunicado que, según la información disponible, la distribución inicial se habría producido en Andalucía, aunque no descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta organización ha tenido conocimiento de estos hechos a través de una notificación de las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía, realizada por medio del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

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En el caso de la salsa Ricotta, el lote afectado es el LA310CRI01, con fecha de consumo preferente 06/11/2028. Los productos, procedentes de Italia, están envasados en botes de vidrio de 350 gramos, que se pueden conservar a temperatura ambiente.

La alerta ha sido trasmitida a través del SCIRI por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra.

En ambos casos se recomienda a las personas que tengan estos productos en sus domicilios que no hagan consumo de ellos. EFE