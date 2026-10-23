Abascal censura el "papel lamentable" de Sánchez en 'La Revuelta": "Chistecitos como si no hubiera mentido"

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tildado de "lamentable" la actitud del presidente, Pedro Sánchez, en la entrevista que concedió el jueves al programa de TVE 'La Revuelta', censurando que "se hiciera el simpático" y que "hiciera chistecitos" como si "no hubiera mentido, traicionado y, todo su entorno, robado".

"Ayer lo teníamos en televisión, haciendo un papel lamentable, haciéndose el simpático, como si no hubiera mentido, traicionado y, todo su entorno, robado a los españoles y corrompido de una manera absolutamente asquerosa", ha afeado Abascal en un mitin en Mahón (Menorca).

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El líder de Abascal cree que "hacer chistecitos de mal gusto no sirve" a los españoles, que "hace mucho tiempo que no están para bromas".

DE PORQUERÍA HASTA EL CUELLO

En este sentido, se ha detenido en un momento de la entrevista, cuando el presentador del programa, David Broncano, requirió al jefe del Ejecutivo por las joyas valoradas en más de un millón de euros encontradas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez argumentó que los presidentes a veces no saben lo que les regalan.

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"Zapatero bien que se enteró, porque se lo robó a Patrimonio del Estado y se lo llevó a una caja fuerte en la sede del PSOE, cuyo secretario general es Pedro Sánchez", ha indicado el dirigente de Vox. "Deja de engañar a la gente, deja de estafar y ponte a disposición judicial, que es lo que tendrías que haber hecho hace mucho tiempo", ha reclamado.

Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción ha apuntado este viernes a un posible delito de malversación cometido por el expresidente al conservar las joyas. Vox cree que Zapatero "tiene que estar hundido en la porquería hasta el cuello para que la Fiscalía --de quién depende, ironiza-- no tenga más remedio que ir a por él", ha escrito en su cuenta de la red social 'X'.

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Por otra parte, Abascal ha denunciado la "estigmatización" y la "manipulación" del discurso de su formación y ha recalcado que las protestas en sus actos de esta semana en A Coruña y Avilés (Asturias) que derivaron en disturbios, cargas policiales, detenidos y heridos buscan acallar su mensaje.

El líder de Vox ha recordado las tres líneas maestras del programa de su partido para las elecciones generales: prioridad nacional, desregulación y rebaja de impuestos y "remigración" de los inmigrantes ilegales y de los legales que delinquen o viven de las ayudas públicas.

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Además, en el apartado de la prioridad nacional ha incluido "recuperar Ceuta" y echar de La Moncloa "a la organización criminal que dirige Sánchez". Por último, ha pedido a sus simpatizantes no confiar en las encuestas, que pronostican una holgada mayoría de PP y Vox, y que acudan a votar el 29 de noviembre.