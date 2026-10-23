93-104. TJ Shorts vuelve a iluminar París, pero ahora para relanzar al Valencia

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Nacho Herrero

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- Tras ser dos años uno de los líderes de un sorprendente Paris Basketball, el exterior estadounidense TJ Shorts volvió a iluminar este viernes la noche parisina con una brillante actuación pero ahora para relanzar a un sólido Valencia Basket que dejó atrás dos derrotas seguidas en esta Euroliga con una completa actuación.

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Una sólida defensa en la segunda parte permitió al equipo de Xavi Albert romper un encuentro en el que, además del menudo base norteamericano, que sumó 25 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes, contó con la mejor actuación hasta ahora en esta campaña de Armori Brooks, que aportó 22 puntos pero también 6 rebotes y 3 asistencias.

Tal y como se esperaba por el perfil de ambos equipos y pese a la ausencia de Hifi y TJ Warren en los locales, el encuentro arrancó embalado y el Valencia, liderado por un motivado TJ Shorts, se movió bien en ese contexto y se hizo pronto con el mando del marcador.

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La rotación de Albert consolidó esa posición, por un lado porque encontró a jugadores como Álvaro Cárdenas y Brooks que alimentaron su juego y su casillero, pero también porque el descanso que le dio a TJ Shorts permitió al base regresar a la cancha para rematar el cuarto (26-32, m.10).

La aparición del potente y móvil Allan Dokossi cambió el escenario y metió en el partido al París. Sus cortes abrieron una brecha en la defensa 'taronja' y dejaron espacio para los triples del también interior Jeremy Morgan. El choque se ajustó en marcador y sensaciones.

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El trabajo en los dos aros de Neal Sako, pese a su mal porcentaje de tiros libres, sostuvo al Valencia y dio tiempo a que regresaran TJ Shorts y Brooks y devolvieran el partido a su situación anterior (41-48, m.15).

Màxime Lefevre llamó al orden a los suyos con un tiempo muerto y el París mostró su versión más sólida pero la buena disposición del Valencia para atacar el rebote de ataque le permitió aguantar una pequeña ventaja hasta el descanso (54-57, m.20).

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Dos tiros exteriores, uno de TJ Shorts y otro del argentino Gonzalo Corbalán, abrieron la segunda parte y dieron aire al Valencia y le permitieron poner en marcha su defensa con un enorme Josep Puerto para frenar el impulso del París. Los locales se pusieron brevemente por delante pero el Valencia recuperó el mando con puntos del propio Puerto y Brooks.

La capacidad del exterior estadounidense de generarse sus propios triples descargó de trabajo ofensivo al Valencia, le permitió dedicarse a la defensa y, con un buen trabajo en el rebote ofensivo, amplió a máximos su renta antes de entrar en el último cuarto (70-83, m.30).

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El París colapsó y dejó espacio para tirar a TJ Shorts que, con la confianza por las nubes, llevó la renta taronja al umbral de los veinte puntos.

Cuando el Valencia ya paladeaba un tranquilo triunfo, una racha del París le metió en el partido y despertó los fantasmas del curso pasado, cuando dejó escapar aquí una cómoda renta, pero también del choque de hace una semana ante el Olympiacos, que le remontó 28 puntos.

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No obstante, la reaparición de Corbalán y Puerto le dio al Valencia energía y calma para gestionar su colchón y cerrar su quinta victoria en siete partidos y dejar al equipo francés solo con una.

-- Ficha técnica:

93.- Paris Basketball (26+28+16+23): Tarpey (-), Herrera (11), Etienne (9), Faye (7), Hommes (5) -cinco titular- Cavaliere (2), Rhoden (20), Ayayi (6), Dokossi (12), Morgan (12), Johnson (9).

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104.- Valencia Basket (32+25+26+21): TJ Shorts (25), Corbalán (8), Taylor (5), Mirotic (4), Sako (10) -cinco titular- Puerto (5), Reuvers (9), Saint-Supéry (3), Brooks (22), Cárdenas (6), Osetkowski (5) y Rivero (2).

Árbitros: Vilius (LTU), Koljensic (MNE) y Sukys (LTU). Eliminaron por cinco faltas a los locales Etienne (m.31) y Herrera (m.39).

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Adidas Arena de París ante cerca de 7.700 espectadores. EFE

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