2-1. El Granada prolonga su racha ante el Valladolid y duerme cuarto

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Granada, 23 oct (EFE).- El Granada alcanzó de forma provisional la cuarta posición de la Liga Hypermotion al sumar este viernes su cuarta victoria consecutiva, en el Nuevo Los Cármenes por 2-1 ante el Valladolid, que continúa sin ganar esta temporada a domicilio y no logra alejarse de la zona baja de la clasificación.

El Granada dominó y fue mejor en la primera parte con un fútbol de nivel, pese a que los visitantes dispusieron en los primeros minutos de una gran ocasión para marcar por medio del israelí Tay Abed, pero Alberto Flores firmó una gran parada.

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Los rojiblancos marcaron el 1-0 al filo del cuarto de hora con un cabezazo certero de Sergio Rodelas a centro medido de Jose Arnaiz, salvando a los pucelanos de recibir más goles en el resto de primer tiempo su portero Álvaro Aceves en claras ocasiones de Jorge Pascual, Mario Gambín y Jose Arnaiz.

El Valladolid salió mucho mejor en el segundo tiempo, pudo marcar en una doble ocasión que Alberto Flores deshizo ante Barbera y Adrián Arnu, y empató cerca de la hora de juego con un disparo colocado de Iván Garriel.

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El Granada reaccionó a partir de los cambios realizados y marcó el 2-1 en el minuto 67 con un cabezazo de Jorge Pascual tras un gran envío de Gerard Gumbau.

El Valladolid, que acabó con diez jugadores por la expulsión postrera de David Torres, lo intentó hasta el final, pero con más ganas que fútbol ante un Granada que se defendió bien y no pasó apuros reales para defender su renta.

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- Ficha técnica:

2 - Granada: Alberto Flores; Sergio López (Pau Casadesús, min. 65), Juanjo Flores, Manu Lama, Diallo (Pampín. min. 65); Rubén Alcaraz, Gumbau, Gambín (Chinaza, min. 65); Rodelas (Bamba, min. 77), José Arnaiz (Owen, min. 52) y Pascual.

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1 - Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Tomeo, Diego Torres, Garriel; Juric, Abed (Van Duiven, min. 70), Thiago Ojeda (Yeray, min. 70), Ponceau (Ponceau, min. 81); Barbera (De Rooj, min. 70) y Arnu (Tomy, min. 87).

Goles: 1-0, min.14: Rodelas. 1-1, min.58: Garriel. 2-1, min.67: Pascual.

Árbitro: Marta Huerta. Expulsó con roja directa al visitante David Torres (min. 98). Mostró tarjeta amarilla al local Juanjo Flores (min. 61) y a los visitantes Thiago Ojeda (min. 21), Ponceau (min. 50), Iván Alejo (min. 72) y Laucher (min. 87).

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada undécima de la Liga Hypermotion disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 13.282 espectadores (cifra oficial). EFE

jag/ism