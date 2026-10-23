1-1. Mañas evita la primera victoria del Málaga

Vitoria, 23 oct (EFE).- Aitor Mañas, con un gol en el minuto 89, evitó la primera victoria del Málaga en LaLiga EA Sports y el Deportivo Alavés logró empatar un duelo que estuvo cerca de caer del lado del equipo andaluz (1-1).
Un gol de Adrián Niño al filo del descanso desequilibró la balanza y el Alavés tuvo el premio a su insistencia con el empate en una recta final cargada de ocasiones locales. EFE
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