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1-1. Mañas derriba el muro malagueño

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Vitoria, 23 oct (EFE).- Aitor Mañas, con un gol en el minuto 89, evitó la primera victoria del Málaga en LaLiga EA Sports y el Deportivo Alavés logró empatar un duelo que estuvo cerca de caer del lado del equipo andaluz (1-1).

Un gol de Adrián Niño al filo del descanso desequilibró la balanza y el Alavés tuvo el premio a su insistencia con el empate en una recta final cargada de ocasiones locales.

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El equipo de Quique Sánchez despertó tarde y aunque hizo méritos para ganar en la última fase del duelo, sumó su sexto encuentro consecutivo sin vencer y deja al Málaga en el fondo de la clasificación.

Los locales tomaron el mando del encuentro desde el pitido inicial y dominaron el balón con ataques largos que generaron más saques de esquina que ocasiones reales.

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La primera fue de Nahuel Tenaglia, que tuvo vocación ofensiva y se atrevió con el primer tiro a puerta del encuentro que despejó Alfonso Herrero a los nueve minutos.

El Málaga, muy ordenado, intentó bajar las revoluciones del choque y tocó más en horizontal que en vertical, aunque pudo enseñar los dientes a Antonio Sivera.

El picante lo pusieron Ángel Pérez y Adam Aznou con varios encontronazos, mientras los de Funes se asentaban en un partido con poco fútbol en la primera fase y con imprecisiones constantes.

El Alavés no terminaba de llegar en el ataque estático y el Málaga perseguía los errores del conjunto vasco para buscar la velocidad de Niño y Dotor cerca de la portería rival, con Larrubia con mucha libertad, manejando las acciones ofensivas de su equipo.

La paciencia del Málaga tuvo premio. Un desmarque milimétrico de Adrián Niño acabó con el gol del delantero boquerón al filo del descanso, después de que el VAR lo confirmara tras la revisión.

Quique Sánchez Flores cambió el dibujo de su equipo con la entrada de Hugo Novoa en el descanso e intentó darle más amplitud a su equipo, pero al Alavés le costaba sobremanera circular el balón y encadenar pases en las transiciones.

Con el Málaga muy junto y sin perder su sitio, los albiazules no lograban enhebrar el hilo en la aguja.

La banda derecha de los locales comenzó a funcionar con Ángel Pérez y Hugo Novoa, pero no lograban alimentar a sus delanteros.

La desesperación se apoderó del equipo local y de la grada de Mendizorroza, cuando apareció Antonio Sivera para evitar el 0-2 de Salinas que hubiese sido definitivo, tras el enésimo contragolpe del equipo andaluz, que tuvo su momento para finiquitar el choque en varias llegadas consecutivas.

Toni Martínez tuvo la mejor ocasión con un remate de espuela en la línea de gol, pero el balón se encontró con Herrero y el conjunto de Funes aguantó, aunque no renunció al ataque.

La insistencia local tuvo premio y Aitor Mañas igualó en el minuto 89 después de una gran parada de Alfonso Herrero tras un cabezazo de Toni Martínez.

Los locales asediaron al Málaga en los últimos instantes y estuvieron cerca de darle la vuelta al resultado.

- Ficha técnica:

1 - Alavés: Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini (Denis, min. 55), Rebbach (Yusi, min. 55); Ángel, Ibáñez, Blanco (Mañas, min. 75), Aleñá (Novoa, min. 46); Mariano (Toni, min. 66) y Boyé.

1 - Málaga: Herrero, Rafita, Einar, Recio, Puga (Berrocal, min. 77); Dani Lorenzo, Carlos Dotor (Cajuste, min. 87), Ramón (Rodríguez, min. 68), Larrubia, Aznou (Salinas, min. 68) y Adrián Niño (Chupe, min. 77).

Árbitro: Carlos Muñiz (Colegio Aragonés). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Boyé (min. 39) y Tenaglia (min. 67), y a los visitantes Dotor (min. 84).

Gol: 0-1, min. 46+: Niño. 1-1, min. 89: Mañas.

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Mendizorroza de Vitoria ante 16.099 espectadores. EFE

jd/ism

(foto)

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