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VGG adquiere casi el 7 por ciento del Bayern Múnich a cambio de 250 millones de euros

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Berlín, 22 oct (EFE).- El fabricante de equipos industriales Grupo Generaciones Viessmann (VGG) aportará una cantidad estimada de 250 millones de euros a las arcas del Bayern de Múnich en una operación que convertirá a la firma en parte del accionariado del club muniqués, el más laureado del fútbol germano.

Según informó el club en un comunicado, VGG, una "empresa familiar con sede en Múnich, adquiere el último paquete de acciones disponible, que en un principio ascendía al cinco por ciento", una operación que, según el diario Bild, está valorada en 250 millones de euros.

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"Dado que la operación se lleva a cabo en el marco de una ampliación de capital, el valor teórico de esta participación ascenderá entonces a algo menos del 6,7 %", precisó el Bayern de Múnich, que indicó que está previsto que Max Viessmann, consejero delegado de la empresa, pase a formar parte del Consejo de Vigilancia del club.

Una vez quede registrada la operación en el Registro Mercantil, dicha instancia de la entidad deportiva, pasará a estar integrada por diez miembros con la incorporación de este empresario, líder de un negocio familiar de cuatro generaciones de la familia Viessmann.

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"Queremos aportar nuestro granito de arena para que el Bayern sea un club fuerte, con identidad propia, económicamente independiente y con un éxito duradero", afirmó el empresario en el comunicado del Bayern.

Por su parte, Herbert Hainer, presidente del club muniqués, celebró el compromiso de una compañía internacional que describió como un "socio" conocido por el equipo, pues ambas entidades tienen programas de cooperación desde 2018, y que complementa el "sólido grupo de accionistas" del Bayern de Múnich.

Ese montante supone "un impulso financiero que el club nunca había experimentado antes", según Bild, que aludió a anteriores inyecciones financieras recibidas por el club bávaro.

En 2002 se anunció la entrada en el accionariado de la marca de ropa deportiva Adidas con 77 millones de euros, la del fabricantes de coches Audi en 2010 (90 millones de euros) y la aseguradora Allianz, que aportó en 2014 un total de 110 millones de euros.

Tras la adquisición por VGG del casi 6,7 %, el club mantiene el control con el 70 % de las participaciones, mientras el resto se lo reparten por partes iguales las otras tres empresas, con algo menos del 7,8 % cada una.

Los estatutos del Bayern estipulan que el club debe mantener en su poder al menos el 70 % por ciento de las acciones y para cambiar ello se necesitaría una mayoría de dos tercios de los socios con lo que actualmente no hay margen para la entrada de más accionistas.

Fundada en 1917, VGG es una empresa radicada en Múnich pero presente en más de 40 países y que emplea a unas 6.000 personas, según datos de la compañía. EFE

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