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Urtasun dice que Frente Amplio quiere estar en todas las provincias aunque pueda haber excepciones como Teruel

22/10/2026 El ministro de Cultura y número 2 de Comuns-Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, junto a la secretaria de Estado de Derechos Sociales y coordinadora de Sumar, Rosa Martínez POLITICA
22/10/2026 El ministro de Cultura y número 2 de Comuns-Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, junto a la secretaria de Estado de Derechos Sociales y coordinadora de Sumar, Rosa Martínez POLITICA
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El ministro de Cultura y número 2 de Comuns-Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, ha afirmado que la coalición sale a "pelear todos y cada uno de los votos de los ciudadanos progresistas" en las listas al Congreso, aunque ha dejado la puerta abierta a casuísticas concretas aludiendo al caso de la renuncia a las listas de Teruel.

En una atención a los medios tras reunirse en Barcelona con representantes de la Taula del Tercer Sector junto a la secretaria de Estado de Derechos Sociales y coordinadora de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, el titular de Cultura ha defendido el acuerdo con el PSOE para las listas al Senado en algunas provincias, pero que no lo replicarán en el Congreso de forma general.

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"Vamos a pelear por una mayoría progresista en el Senado y por eso hemos alcanzado este acuerdo. Y en el Congreso, el Frente Amplio sale a pelear todos y cada uno de los votos", ha expresado.

Preguntado por un caso como el de Teruel, ha dicho que si hay alguna "casuística concreta", los partidos que forman parte del Frente Amplio la aclararán, pero que salen "a tratar de sacar el mejor resultado en todas las provincias".

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En esta comunidad Frente Amplio tiene un acuerdo de coalición con Chunta Aragonesista, que este miércoles anunció que no se iban a presentar listas en la provincia de Teruel por responsabilidad, para así poder arrebatar escaños a las derechas y concentrar el voto en el PSOE, que es el que tiene opciones de obtener representación en esta provincia.

Una decisión que cuenta con la oposición firme de IU, una de las formaciones impulsoras de Frente Amplio, y que ha calificado de "despropósito". De hecho, ha expresado su voluntad de presentar candidatura propia.

Respecto al acuerdo con el PSOE en el Senado para presentar candidaturas conjuntas en muchas circunscripciones, Urtasun ha dicho que es necesario para que la Cámara Alta recupere la normalidad y no sea un "lugar de boicoteo institucional" en el que cree que se ha convertido esta última legislatura, así como para evitar la mayoría de tres quintos de la derecha.

LAS LISTAS SIEMPRE SON COMPLEJAS TRAS QUEDAR FUERA AINA VIDAL

Urtasun se ha pronunciado también por las listas de los Comuns, que se han aprobado con un 34% de los votos en contra y han dejado fuera a figuras como la portavoz del espacio en el Congreso, Aina Vidal, entre otros.

Ha afirmado que la elaboración de listas "siempre es un proceso en todos los partidos políticos complejo", pero que han logrado una gran candidatura que les permitirá salir a ganar.

Por tanto, ha agradecido el trabajo de Vidal, como también el de Candela López, Eloi Badia y Gerardo Pisarello, que tampoco repiten, pero ha asegurado que van a contar "con todos ellos para la campaña electoral".

CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO

Y preguntado el anuncio de la número 2 del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha respondido: "No sé si Cayetana Álvarez de Toledo es una elección del señor Feijóo, porque fue apartada de la portavocía del grupo parlamentario".

Según Urtasun, Feijóo no controla su partido ni sus listas electorales: "Creo que se las imponen".

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EuropaPress

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