Una mujer sin recursos demanda a su padre, de 90 años, para poder tener una pensión

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Sevilla, 22 oct (EFE).- Una vecina de Sevilla de 45 años, enferma y sin recursos económicos, ha presentado una denuncia contra su padre, de 90 años y propietario de más de 100 viviendas, al que reclama una pensión tras demostrar hace dos años en un juicio que es su hija biológica.

El abogado de la mujer, Fernando Osuna, ha explicado a EFE que el padre es un empresario que, a sus 90 años, mantiene un centenar de viviendas entre Sevilla, Huelva, Madrid y Londres, aunque la denunciante no ha podido tener acceso a beneficio económico alguno pese a demostrar en 2024 que es hija suya, aunque nunca la reconoció.

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La reclamante tiene 45 años, padece una incapacidad laboral total reconocida por la Seguridad Social, y es beneficiaria de unos 700 euros mensuales.

Su madre murió hace más de 30 años “y ella ha visto cómo sus hermanos viven con todo tipo de lujos, mientras que ella lo pasa muy mal para llegar a fin de mes”.

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Añade el letrado que, desde hace tiempo, la hija está controlando los bienes de su padre, y ha comprobado que muchos de ellos ya están a nombre de sus hermanos. También está en contacto con entidades inmobiliarias e inversoras para vender sus derechos hereditarios como expectativas, que pronto serán derechos consolidados.

Osuna ha recordado que el derecho español defiende los derechos hereditarios y contempla la nulidad de las operaciones jurídicas de ventas ficticias y donaciones de padres en perjuicio de los hijos extramatrimoniales.

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En algunas ocasiones, “estos padres han llegado a acuerdos con estos hijos marginados en sus derechos para evitar juicios muy costosos y que producen mucho desgaste”, lo que el abogado espera que también se pueda formalizar en esta ocasión. EFE

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