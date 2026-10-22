Temas del día de EFE España del jueves 22 de octubre de 2026 (13:30 horas)

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - Feijóo elige a Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper como su 2 y 3 por Madrid

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(Texto enviado a las 9:15; 287 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Pablo Bustinduy será el portavoz de campaña de Frente Amplio

(Texto enviado a las 11:57; 315 palabras)

- Dina Bousselham, Boti García y Mar Cambrollé irán en listas de Podemos al Congreso

(Texto enviado a las 11:49; 328 palabras)

- Comuns avala con el 59 % de votos la lista de Colau al 29N, en la que no estará Aina Vidal

(Texto enviado a las 12:19; 438 palabras)

ELECCIONES VOX

- Suben a tres los detenidos por las protestas de esta noche en A Coruña contra el fascismo

(Texto enviado a las 12:11; 513 palabras)

- Abascal acusa a la Moncloa de "orquestar" la violencia contra sus actos de precampaña

(Texto enviado a las 13:15; 307 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

LEY AMNISTÍA

Madrid - Comín cumple ante la Junta Electoral y dice que su exilio acaba el domingo en Cataluña

(Texto enviado a las 13:31; 791 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

LEY NIETOS

Madrid - Tres afectados por la 'ley de nietos' se personan en el Supremo con el despacho de Garzón

(Texto enviado a las 12:27; 398 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023756776, 8023756777) (Vídeo)

- El PP pide al Gobierno que acate la suspensión del TS del voto por la ley de nietos

(Texto enviado a las 10:25; 394 palabras)

DESAYUNOS RTVE EFE

Madrid - CCOO y UGT aspiran a un 11N de movilizaciones masivas más que a parar la actividad laboral

(Texto enviado a las 12:32; 756 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EDUCACIÓN HUELGA

Madrid - Las universidades públicas de Madrid irán a la huelga contra su "asfixia económica"

(Texto enviado a las 12:46; 591 palabras)

- Los docentes madrileños se concentran en la Asamblea para pedir a Ayuso una negociación

(Texto enviado a las 10:38; 422 palabras)

REFORMA DEPENDENCIA

Madrid - Los cambios del sistema de dependencia y de discapacidad, en vigor desde este viernes

(Texto a las 07:00; 628 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023656657, 8023746212)

JUICIO LEZO

San Fernando de Henares (Madrid) - Aguirre dice estar defraudada con Ignacio González y se desmarca de la trama corrupta Lezo

(Texto enviado a las 12:10; 774 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo)

SALUD SEXUAL

Madrid - Las infecciones de transmisión sexual frenan su escalada, aunque siguen en niveles altos

(Texto enviado a las 13:31; 791 palabras)

CINE ESTRENOS (Entrevista)

Madrid - 'Superthings', una película "con ritmazo" sobre unos muñecos españoles de éxito mundial. Marina Estévez Torreblanca

(Texto a las 8:30; 643 palabras) (Vídeo)

PENDIENTES

PREMIOS PRINCESA

Oviedo - Los reyes, junto con la princesa Leonor y la infanta Sofía, llegan a Oviedo para presidir los actos centrales de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, el primero de ellos el tradicional concierto de la víspera de la ceremonia que reconocerá a figuras como Patti Smith, Julian Barnes o Leo Messi, quien antes de recoger el premio participa en un acto con la comunidad educativa, al que asistirán más de 6.000 personas.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CIENCIA ESPACIO (Entrevista)

Arona (Tenerife) - Sian Proctor, astronauta: Resolver problemas en el espacio beneficiará también a la Tierra. Cristina Magdaleno

(Texto enviado a las 13:36; 595 palabras) (Foto) (Vídeo)

JULIO GONZÁLEZ

Málaga - El Museo Carmen Thyssen de Málaga explora en su nueva exposición temporal la faceta como pintor y dibujante del barcelonés Julio González, uno de los escultores más destacados de las vanguardias del siglo XX, en el 150 aniversario de su nacimiento.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNS.- El ministro de Cultura y candidato de Comuns-Front Ampli, Ernest Urtasun, y Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales y co-coordinadora de Sumar, atienden a los medios de comunicación después reunirse con representantes de la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña. Hub Social Barcelona. C/Girona, 34. (Texto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

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19:00h.- Segovia.- ELECCIONES VOX.- El líder de Vox, Santiago Abascal participa en un acto de precampaña electoral. Avenida Juan de Borbón y Battenberg, 47. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

13:00h.- Madrid.- HUELGA GENERAL.- UGT y CCOO presentan la propuesta de servicios mínimos en el transporte para la huelga general del 11 de noviembre en varias ciudades. En Madrid en Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Paseo de la Castellana, 67.

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JUSTICIA Y SEGURIDAD

16:30h.- Rivas-Vaciamadrid (Madrid).- PROTECCIÓN CIVIL.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste a la clausura de la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil. Escuela Nacional de Protección Civil. Autovía A3 Madrid-Valencia km. 19. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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17:30h.- Madrid.- ESPAÑA OTAN.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una reunión con el almirante Pierre Vandier, Comandante Supremo Aliado de Transformación (SACT) de la OTAN, en la sede del Ministerio.

18:30h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo entrega el X Premio por la Memoria y la Paz a la periodista y escritora Rosa María Artal. C/ Martos, 185.

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SOCIEDAD

17:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA DEPORTES.- El futbolista argentino Leo Messi mantiene en Oviedo un encuentro con la comunidad educativa, al que asistirán más de 6.000 personas, un día antes de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto)

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18:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN HUELGA.- Manifestación convocada por el Comité de Huelga Unitario de la Educación Pública de la Comunidad de Madrid. De Atocha a la Consejería de Educación, en calle Alcalá, 32. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- ANIVERSARIOS MEDIOS.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en el XV Aniversario de 'Vozpópuli'. Hotel Eurostars Mirasierra. C/ Alfredo Marquerie, 43. A las 21:00h asiste al V Aniversario de 'The Objective' en el Museo San Fernando. C/ Alcalá, 13.

CULTURA Y TENDENCIAS

17:30h.- Madrid.- COMUNICACIÓN AUDIENCIA.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) organiza una jornada titulada 'Hacia una medición cross-media comparable y útil para medios y anunciantes'.

18:00h.- Madrid.- PACO RABAL.- Inauguración de la exposición 'Paco Rabal. Huella y memoria', de la Fundación Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual. C/Ruiz de Alarcón, 34. (Texto)

19:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA.- Los reyes presiden el XXXIV Concierto Premios Princesa de Asturias, un día antes de la ceremonia de entrega de los ocho galardones internacionales. Auditorio Príncipe Felipe. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h (22:00h.local).- Los Llanos de Aridane (La Palma).- CIENCIA STARMUS.- El compositor británico Ilan Eshkeri ofrece en La Palma el concierto de clausura del festival científico Starmus. Plaza de Juan Pablo II. EFE

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