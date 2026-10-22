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'Superthings', una película "con ritmazo" sobre unos muñecos españoles de éxito mundial

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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 22 oct (EFE).- Los 'Superthings' son unos pequeños seres de plástico blando con forma de objeto, famosos en todo el mundo y creados por una juguetera española, que protagonizan una película de animación "con ritmazo" que se estrena este jueves, ha explicado a EFE su director, Víctor Monigote (Goya en 2021 por 'La gallina turuleca').

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Tenedores, martillos o guitarras con ojos amarillos de villano o blancos de héroe (aunque hay matices en sus personalidades) protagonizan 'Superthings: La película', producida por Filmax, Tandem Films y Turanga Films.

Ana Morgade y Brays Efe ponen voz a una desastrosa y divertida pareja de ladrones (el monedero Coin Coin y la caja fuerte Lockdown), mientras que la canción original 'Brillamos' ha sido compuesta por Greg Taro, participante en el último Benidorm Fest.

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Creados por la juguetera española Magic Box, estos muñecos que inicialmente se llamaron 'superzings' y sus vehículos, laboratorios y demás parafernalia están presentes en 23 países, con implantación en lugares como Reino Unido, Polonia, Chile o Portugal. Ya tenían una serie de televisión en la cadena Clan desde 2024, además de haber protagonizado un musical.

Un éxito que se quiere ampliar, sobre todo en el mercado anglosajón y estadounidense, cuenta Monigote, motivo por el que la sincronización labial en el doblaje de los personajes se ha hecho pensando en el idioma inglés, no en el español.

En su argumento, tres amigos de sexto de primaria descubren por accidente un fragmento de 'kazoom' (la energía que da vida a los objetos) y fusionan por accidente Normalópolis, su gris y ordenada ciudad, con Kaboom City, el disparatado universo de los 'Superthings', lleno de poderes, rivalidades imposibles y aventuras fuera de control.

"Normalópolis un tostón hasta que llega el 'kazoom'", resume Monigote, para quien ha sido "muy fácil" trasladar al 3D "un universo muy inteligente creado ya por la juguetera" y consistente en que por cada objeto que cobra vida, se crea su némesis; "el limón tiene al exprimidor; el lápiz, la goma; los cereales, la leche; lo cual ya te crea una rivalidad y manera de jugar muy divertida", resalta.

Pero además, es una película con valores - para detener al villano Mr. King, los Kazoom Kids tendrán que confiar en su amistad, su ingenio y su valentía y descubrir que, juntos, son mucho más fuertes - ya que, para el director, "hay que aprovechar cualquier medio para poner una semillita para ver si los chavales crecen de otra manera" frente al individualismo y el aislamiento.

Según Morgade, que se estrena en el doblaje, la película lleva también "un mensaje muy guay sobre cómo no hay que prejuzgar", ya que de hecho uno de los 'kazoom kids', los niños protagonistas, tiene los ojos amarillos (lo que en principio le convertiría en malo).

"Él sufre el estigma de que uno solo puede ser de una manera. Y creo que también es muy bonito para los chavales entender que todo tiene dos mitades, que uno no puede ser siempre el que manda ni siempre el que obedece, el que siempre se porta fenomenal, ni el que es un desastre, que todos tenemos dentro de nosotros un 'superthing' bueno y un 'superthing' villano que se van turnando", añade la actriz, presentadora y humorista.

Una especie de 'yin yang' taoísta que para Monigote se resume en que "no hay luz sin oscuridad" y "nada es bueno per se o malo per se, sino que hay cosas malas que tienen cosas buenas y viceversa".

Por su parte, Brays Efe ('Paquita Salas') resalta otro de los mensajes implícitos en el largometraje: "Hay que convivir con el miedo. Hay unos niños que se enfrentan por primera vez a cosas que no saben lo que son pero el miedo no les tiene que detener, tienen que seguir adelante", resalta. EFE

(Foto)(Vídeo)

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