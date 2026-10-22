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Seguidores de los Lakers evocan a LeBron en el estreno de la nueva era liderada por Doncic

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Los Ángeles (EE.UU.), 21 oct (EFE).- Los seguidores de Los Angeles Lakers añoraron este miércoles a la estrella estadounidense LeBron James en el partido inaugural de la temporada, marcado por una nueva era liderada por Luka Doncic y la eterna rivalidad con el equipo rival, los Golden State Warriors.

Una auténtica marea de camisetas de la estrella estadounidense desafío la lluvia en las afueras del estadio Crypto.com Arena, en el centro de Los Ángeles, regalando una estampa poco habitual en una ciudad en la que, a pesar del temporal, se formaron largas colas con cientos de aficionados esperando por ingresar al recinto.

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Los alrededores del pabellón recuperaron su postal tradicional de aficionados junto a la estatua de Kobe Bryant, que decora la entrada central, mientras aguardaban la apertura de puertas.

Entre los asistentes se encontraba Steven, un taiwanés que aprovechó su viaje de visita al estado de California para poder presenciar el estreno de los Lakers en la temporada de la NBA.

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El joven portaba la camiseta de LeBron, mientras su pareja lucía la de Curry junto a un cartel que rezaba que había recorrido 6.918 kilómetros desde Taiwán a Los Ángeles para ver en vivo y en directo a su jugador favorito, Stephen Curry.

"Me da pena que no esté más LeBron, pero esta oportunidad no me la podía perder. A pesar de que me gusta mucho Curry, quiero que ganen los Lakers, ya que estamos en Los Ángeles", dijo a EFE.

De entre la multitud destacaban las equipaciones del esloveno y Austin Reaves, las estrellas del club angelino tras la marcha de James, aunque también se dejaban ver numerosos seguidores de los Warriors ataviados con la equipación de Curry, su máxima estrella. EFE

(vídeo)

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