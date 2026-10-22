Óscar López vincula los disturbios en actos de Vox al "odio" que difunde la política ultra

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Madrid, 22 oct (EFE).- El ministro para la Transición Digital, Óscar López, ha lamentado este jueves, ante los disturbios en actos de precampaña de Vox, el clima que está generando la "política ultra" que, asegura, solo difunde odio e insultos.

Preguntado sobre la conveniencia de que se prohíban las manifestaciones cerca de esos actos de precampaña para evitar altercados, López ha señalado que sobran los discursos ultras.

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"Lamentablemente esta política ultra que solo difunde odio, insultos, está generando un clima en un país que no se lo merece", ha afirmado después de intervenir en un acto sobre talento digital.

Tras la visita del presidente argentino, Javier Milei, quien se reunió ayer con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, López, líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha cargado contra un modelo "abslutamente fracasado" que, a su juicio, supone un "peligro" para las mujeres, las personas LGTBI o la cultura.

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"Lecciones del señor Milei, ninguna. El señor Milei es el mejor ejemplo de lo que podría pasar en España si hay un gobierno del PP y Vox", ha concluido.

En su opinión, el anuncio de que Cayetana Álvarez de Toledo será la número dos del PP por Madrid en las elecciones del 29N, ha considerado que es una decisión más que demuestra que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por abandonar el centro político e irse a la extrema derecha. EFE

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