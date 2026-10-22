La Junta de Castilla y León defiende sus restricciones en las ayudas al cine

Guardar

Valladolid, 22 oct (EFE).- La Junta de Castilla y León ha defendido este jueves los nuevos criterios de sus ayudas al cine, que excluyen proyectos con “adoctrinamiento ideológico” o “propaganda partidista”, y ha asegurado que mantendrá su respaldo económico a la Seminci, cuestionada por el consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico (Vox).

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha sostenido, tras el Consejo de Gobierno, que la libertad y la calidad son los principios que inspiran la política cultural del Ejecutivo autonómico y se ha mostrado “seguro” de que películas como ‘La bola negra’ podrían optar a las ayudas pese a los nuevos requisitos.

PUBLICIDAD

“Seguro que sí”, ha respondido al ser preguntado expresamente por la película que representará a España en los premios Oscar, mientras que, ante la posibilidad de que una cinta como ‘Torrente’ pudiera recibirlas, ha remitido la decisión a la comisión técnica encargada de evaluar los proyectos: “No depende de mis gustos sino de los expertos”.

La nueva convocatoria de la Consejería de Cultura establece que los fondos no podrán destinarse a actuaciones que impliquen “adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.

PUBLICIDAD

Carriedo ha encuadrado esta condición en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, que recoge el compromiso de evitar cualquier intento de “imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos”.

Sobre el anuncio del Ministerio de Cultura de recurrir las ayudas, Carriedo ha trasladado su “respeto” al derecho del Gobierno a acudir a esa vía.

PUBLICIDAD

En paralelo, el portavoz ha despejado las dudas sobre el futuro de su financiación a la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) después de que Díaz Pico afirmara ayer que el festival tiene “mucho que mejorar” en neutralidad ideológica.

“Nuestro apoyo a la Seminci es inequívoco, lo vamos a seguir haciendo”, ha afirmado Carriedo, quien ha garantizado las aportaciones económicas de la Administración autonómica durante toda la legislatura.

PUBLICIDAD

Precisamente mañana arranca la edición 71 de la Seminci y, preguntado por esta polémica, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha defendido al festival como "un espacio de libertad" y ha negado que exista "cine ideologizado", sino "bueno o malo, que gusta o no gusta".EFE

(foto)