La campaña del 'Black Friday' generará unos 124.300 empleos, un 5,3 % más, según Randstad

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Madrid, 22 oct (EFE).- La campaña del 'Black Friday' y el 'Cyber Monday' generará este año alrededor de 124.300 empleos en España, un crecimiento del 5,3 % sobre los datos de 2025, según las previsiones publicadas por Randstad.

El organismo insiste en que este incremento llega impulsado por el dinamismo continuado del comercio y el crecimiento sostenido del sector logístico, en una campaña que se centra sobre todo entre el viernes 27 de noviembre, fecha del 'Black Friday', y el 30 de ese mismo mes, día del 'Ciber Monday'.

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El transporte y la logística concentrarán el mayor volumen de contratación, con el 63,7 % del total y cerca de 79.170 firmas, mientras que el comercio representará el 36,3% restante con alrededor de 45.130 empleos, lo que supone un aumento del 8,5 % interanual.

En términos de volumen absoluto, la Comunidad de Madrid encabeza las contrataciones, con 22.350 firmas y un alza del 3,2 %, seguida por Cataluña, con 21.380 y un aumento del 4,7 %, y Andalucía, con 21.020 y un incremento del 7,8 %.

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Todas las autonomías, excepto Castilla-La Mancha, que registrará cerca de 6.115 contratos (un descenso del 0,2 %), aumentarán sus empleos durante esta campaña.

La Comunitat Valenciana alcanzará las 14.425 firmas, el 5,7 % más, y Canarias y Galicia sumarán 6.560 (un 6,2 % más) y 6.330 contratos (un 5,9 % superior) respectivamente.

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El País Vasco rozará los 5.930 contratos (4,8 % por encima que 2025), mientras que Castilla y León alcanzará las 4.200 firmas (un 8 % más).

Asimismo, la Región de Murcia llegará a los 3.960 contratos (un alza del 8 %), Aragón sumará 3.330 (un 5,5 % más) y las Islas Baleares alcanzará las 2.405 contrataciones (un incremento del 4,1 %).

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Las autonomías que experimentarán los mayores crecimientos porcentuales del país son Cantabria, que lidera la clasificación con una subida del 13,9 % (hasta los 1.190 contratos), La Rioja (un 11,8 % más) con 570 firmas, Asturias (un incremento del 8,9 %) con 1.732 contratos y Navarra (aumento del 8,0 %) con 1.350 contratos.

El director general de Trabajo Temporal de Randstad, Andrés Menéndez, asegura que el dinamismo de esta campaña muestra un modelo más equilibrado, en el que "las empresas combinan el refuerzo de la tienda de calle con una logística optimizada y planificada para dar respuesta a una demanda que sigue siendo omnicanal". EFE

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