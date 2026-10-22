Investigan a un conductor por circular a 218 km/h en una carretera de Málaga

Guardar

Málaga, 22 oct (EFE).- La Guardia Civil investiga por un presunto delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad a un conductor que circulaba a 218 km/h por una carretera de Málaga, en la que el máximo estaba limitado a 120 km/h.

Además, en un plan especial de vigilancia desarrollado en las carreteras malagueñas en las últimas semanas se investiga a otros cinco conductores: Tres de ellos iban a 173, 172 y 169 km/h en una vía limitada a 80; otros dos circulaban a 175 y 165 km/h en una vía de 70; y otro más conducía a 154 km/h en un tramo limitado a 50.

PUBLICIDAD

Los seis conductores iban en cuatro turismos y dos motocicletas, ha informado la Guardia Civil este jueves en un comunicado.

Los investigados se enfrentan a penas de entre tres a seis meses de prisión, con multa de seis a doce meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad y la privación a conducir de entre uno y cuatro años.

PUBLICIDAD

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha recordado que el exceso de velocidad reduce drásticamente el tiempo de reacción, incrementa la distancia de frenado y multiplica la gravedad de los accidentes. EFE