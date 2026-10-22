Illa y Puente censuran los insultos de Milei a Pedro Sánchez

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Barcelona, 22 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha condenado este jueves los insultos del presidente argentino, Javier Milei, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha contrastado el "modelo de la motosierra" con el de los derechos del socialismo español.

En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat tras mantener una reunión para hablar de Rodalies, ambos se han referido a preguntas de los periodistas a la visita del presidente argentino, que ayer tachó de "impresentable dictador" y "delincuente" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

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Puente ha comentado que agradecía "mucho" a la derecha española que no esté "engañando" con su plan para España, y ha añadido que pretende aplicar en España el modelo de Milei en Argentina.

"Es el modelo opuesto al nuestro. España ha batido récord de afiliados con 22,6 millones, mientras que Argentina ha batido récord de informalidad laboral, con 11 millones de personas trabajando sin contrato, sin Seguridad Social y cobrando en negro, un 45 % del total de los trabajadores", ha añadido.

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El ministro también ha denunciado que el Salario Mínimo Interprofesional ha crecido un 66 % en la etapa de gobierno de Pedro Sánchez y que, en cambio, en Argentina se ha recortado un 40 % con Milei.

"Han destruido 36.000 empresas y Pedro Sánchez ha añadido 100.000 empresas al tejido empresarial español", ha comentado también, y ha espetado: "Va a resultar que el socialismo es mejor que la motosierra a la hora de crear riqueza".

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También ha añadido que en la etapa de Pedro Sánchez no ha parado de aumentar el número de argentinos que residen en España.

Por su parte, Illa ha secundado los comentarios de Puente, ha pedido "respeto" para Pedro Sánchez, ha censurado el comportamiento de Milei y ha añadido que "todo el mundo que sea realmente patriota debería condenar estos insultos a un representante legítimo del Gobierno".

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Condena a todo tipo de violencia, también contra Vox

Por otra parte, preguntados por los altercados de ayer en A Coruña, a raíz de un acto de Santiago Abascal, el líder de Voz, Puente ha dicho que no había visto los incidentes, pero ha dejado claro que no apoya "ningún tipo de violencia".

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"Si hubo esos incidentes, los condeno", ha dicho el ministro, que ha llamado a acudir el 29 de noviembre a las urnas, porque "la mejor manera de parar el fascismo es votar", ya que así "evitaremos cuatro años de salir a la calle a protestar".

Por su parte, Illa ha dicho que condenaba "todo tipo de violencia, física y verbal", de forma contundente, "venga de donde venga y afecte a quien afecte". EFE

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(foto) (vídeo)