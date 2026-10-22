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Helsinki, elegida sede de los Europeos al aire libre de 2030

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Redacción deportes, 22 oct (EFE).- Helsinki ha sido elegida por el Consejo de la Asociación Europea de Atletismo sede de los campeonatos continentales al aire libre de 2030, informó el organismo este jueves.

Helsinki, que ha sido preferida a la otra candidata, Bruselas, será la sede de los Europeos por cuarta vez en la historia tras las ediciones de 1971, 1994 y 2012. Es la ciudad que ha albergado esta competición en más ocasiones.

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El estadio Olímpico de la ciudad será la sede de la competición después de reabrir sus puestas en 2020 tras una profunda renovación. La capital finlandesa también ha albergado los Juegos Olímpicos de 1952 y los Mundiales de atletismo de 1983 y 2005.

"Estamos encantados de otorgar la sede de los Campeonatos Europeos de atletismo de 2030 a Helsinki, una ciudad con un lugar destacado en la historia de nuestro deporte. Esta será la cuarta vez que Helsinki acoja el campeonato, más que ninguna otra ciudad en los casi 100 años de historia del evento. Esto demuestra la pasión y la conexión inquebrantables de Finlandia con el atletismo", afirmó el búlgaro Dobromir Karamarinov, presidente del organiosmo continental.

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"Tenemos plena confianza en que Helsinki ofrecerá otro magnífico escenario para los mejores atletas de Europa. El Estadio Olímpico de Helsinki, recientemente renovado, es uno de los estadios de atletismo más históricos del mundo y estoy seguro de que constituirá un telón de fondo inolvidable tanto para los espectadores presentes en el estadio como para los millones de personas que lo verán desde Europa y el resto del mundo", añadió.

Riikka Pakarinen, presidente de la Federación Finlandesa, aseguró que esta designación "es un broche de oro para un proyecto de candidatura de tres años y el pistoletazo de salida para la puesta en marcha de un evento memorable en el Estadio Olímpico de Helsinki, tanto para atletas como para espectadores".

"Contamos con un estadio de primer nivel, una infraestructura lista, una sólida tradición atlética y un creciente interés público. Dado el auge que sigue experimentando el atletismo finlandés, se dan las condiciones para la celebración de unos Campeonatos Europeos exitosos", apuntó.

Será la vigésima novena edición de los Europeos de atletismo al aire libre, cuya siguiente parada, antes de Helsinki, será en Chorzow (Silesia), en Polonia en 2028. EFE

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