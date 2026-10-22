Esperanza Aguirre, sobre el caso Lezo: "Cómo iba a saber" lo que hacía Ignacio González

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San Fernando de Henares (Madrid), 22 oct (EFE).- La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha declarado a su llegada a la Audiencia Nacional antes de testificar en el caso de corrupción Lezo que "cómo iba a saber" lo que hacía el acusado Ignacio González, que fue su número dos y sucesor al frente del Gobierno autonómico.

En esta causa se enjuician presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las obras de un campo de golf en terrenos de Canal de Isabel II y de un contrato para la gestión de explotación de las instalaciones deportivas de este ente público madrileño para beneficiar a un hermano y un cuñado suyos.

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Ignacio González, que estuvo seis meses en prisión tras ser detenido en 2017, está acusado en esta pieza del caso por unos hechos que se remontan a 2004 y 2006 cuando era vicepresidente del Gobierno autonómico encabezado por Esperanza Aguirre y presidía Canal de Isabel II y se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de prisión por supuesto delito de cohecho.

Al llegar este jueves a la Audiencia Nacional ha explicado a los periodistas que comparecía en la vista "como testigo, para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad".

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Preguntada si sabía lo que hacía Ignacio González ha contestado: "Cómo iba yo a saber eso". Y ha recordado: "Yo ya dimití por asumir responsabilidad política, nunca jurídica".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido que la idea del campo de golf fue "completamente" suya. EFE