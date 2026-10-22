El sector primario fue la tercera actividad más contaminante en 2025, con 15 % emisiones

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Madrid, 22 oct (EFE).- El sector agrícola, silvícola y pesquero fue la tercera actividad más contaminante en 2025 al representar el 15,3 % del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), por detrás de los hogares y de la industria manufacturera.

En concreto, el sector primario fue el responsables de la emisión de 43,48 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en 2025, lo que supone un aumento del 0,7 % respecto a 2024, y del 4,2 % comparado con 2008, según el informe de Cuentas medioambientales publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

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Por tipología de gases, el metano ha sido el predominante en este sector (25,7 millones de toneladas CO2 equivalente), seguido del dióxido de carbono (10,98 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente) y del óxido nitroso (6,74 millones de toneladas).

Desde 2008 (primer año de la serie contable) hasta 2025, la disminución de las emisiones de GEI en todos los sectores ha sido del 32,0 %, aunque las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera crecieron un 1,7 % en 2025, las de metano un 0,4 % y las de óxido nitroso un 1,5 %.

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En general, la economía española emitió 283,6 millones de toneladas de GEI en 2025, un 1,5 % más que en 2024 y el 23,1 % correspondió a los hogares.

Según ha explicado el INE, otros problemas ambientales que provocan efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud son los gases acidificantes, los gases precursores del ozono troposférico y las partículas (polvo fino).

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En 2024, las mayores emisiones de gases precursores del ozono correspondieron al sector agroalimentario y pesquero (362.800 toneladas), la industria manufacturera (362.200 toneladas) y los hogares (297.000).

Por su parte, la rama de agricultura, ganadería, selvicultura y pesca emitió las mayores cantidades de gases acidificantes (947.300 toneladas), seguida por la industria manufacturera (146.500).

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Las mayores cantidades de emisiones de partículas de diámetro aerodinámico inferior a 2,5 micras (PM2.5) correspondieron a los hogares (36.900 toneladas) y a la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (25.100 toneladas). EFE