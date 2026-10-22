El PSOE pide un plazo adicional a Pedraz para facilitar datos sobre sus abogados

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Madrid, 22 oct (EFE).- El PSOE ha pedido este jueves al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que le dé un plazo adicional para facilitar los datos que le reclama sobre los abogados contratados por el partido entre 2021 y 2025, a la espera de el Consejo General de la Abogacía Española se pronuncie sobre el alcance del secreto profesional.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el PSOE también reclama a Pedraz que dé "por acreditada la voluntad de este partido de dar cumplimiento a lo acordado con respecto al secreto profesional, sin que la falta de aportación inmediata de toda la documentación pueda entenderse como negativa a colaborar" con la justicia.

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Pedraz, que investiga el caso Leire en la Audiencia Nacional, solicitó al PSOE que le remitiera, en un plazo de 48 horas que finaliza este jueves, información sobre los letrados o despachos de abogacía y consultoría contratados por el partido entre 2021 y 2025, un requerimiento que ya hizo el pasado día 6 sin que obtuviera respuesta.

El PSOE argumenta que los servicios jurídicos del partido no pueden por sí solos "valorar ni dispensar del secreto profesional en todos los afectados, dado que no es parte del mismo, sin excluir el riesgo de que algún tercero pudiera exigirnos responsabilidad por ello", y que es por este motivo que solicitaron al Consejo General de la Abogacía Española "que se pronuncie sobre el alcance del secreto profesional en relación con la información requerida". EFE

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