El PSOE niega que negocie con Frente Amplio para que no que presente en ciertas provincias

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Madrid, 22 oct (EFE).- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha negado este jueves que existan negociaciones con el Frente Amplio para que la coalición de izquierda no se presente al Congreso en algunas circunscripciones el 29N donde 'a priori' los socialistas tienen más opciones de obtener escaño.

En una entrevista en la Cadena Ser, preguntada por el hecho de que la coalición CHA-Frente Amplio Aragón haya decidido no presentarse a la Cámara Baja por la circunscripción de Teruel para evitar la dispersión del voto, Torró ha asegurado que la única negociación que se ha llevado a cabo entre ambas formaciones es la relativas al acuerdo del Senado.

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La socialista ha apuntado a que ha habido "malentendidos" sobre este asunto -a raíz de unas declaraciones de la cabeza de lista del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado- y ha subrayado que las conversaciones con esta fuerza se han delimitado a la Cámara Alta.

Ha precisado que el PSOE ya ha empezado a registrar sus "listas únicas" al Congreso, un proceso que tiene previsto concluir mañana viernes.

Ha detallado que con el Frente Amplio se pusieron de acuerdo "rápidamente" para cerrar una coalición en el Senado y que las izquierdas tienen "muy claro" que hay que evitar que PP y Vox "campen" por la Cámara como lo han hecho en la anterior legislatura.

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Preguntada por si Podemos también podría haberse unido a este pacto, ha señalado que la coalición estaba "abierta a todas las izquierdas" y que se ha logrado tener una "muy potente".

Sobre la situación en el PSOE de Palencia, donde los integrantes de la militancia a las listas para el Congreso ha dimitido en bloque después de que Ferraz sustituyera a su número uno, Torró ha dicho que entiende "la frustración" de sus compañeros, pero ha dejado claro que el proceso de confección de listas es "distinto" al de primarias y la Comisión Federal de Listas es quien "determina" las candidaturas.

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Además ha defendido que la decisión de colocar a una mujer como número uno, Mariluz Martínez Seijo -cercana a Pedro Sánchez- es coherente con el mandato del último Congreso socialista en el que se acordó que hubiera más mujeres encabezando las listas.

Sobre la carta que envió el PP al PSOE, para proponer un debate entre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el vicesecretario de Economía popular, Juan Bravo, ha subrayado que los medios son quienes plantean estos espacios y no los partidos, aunque se ha mostrado abierta a que tenga lugar, siempre y cuando la propuesta venga de un medio de comunicación. EFE

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