El programa de sátira deportiva 'Crackòvia' regresa a la televisión tras nueve años

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Barcelona, 22 oct (EFE).- El programa de humor y sátira deportiva 'Crackòvia', que estuvo en emisión entre 2008 y 2017 en TV3, regresará a las plataformas de la televisión pública catalana a partir del lunes con un renovado elenco de parodias, entre las que se encontrarán los azulgranas Lamine Yamal y Pau Cubarsí, o los madridistas Vinícius y Kylian Mbappé.

El programa, que se ha presentado este jueves en un acto celebrado en el Spotify Camp Nou, se estrenará los lunes en la plataforma 3Cat y se emitirán los jueves por TV3.

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Además, los capítulos podrán verse en el canal de YouTube humorístico de la cadena, los gags musicales se distribuirán en su canal deportivo de YouTube y elaborarán fragmentos y contenidos específicos en otras redes sociales.

"Las parodias y las canciones del programa forman parte del recuerdo compartido de muchos espectadores. El retorno parte de esta complicidad para crear historias y personajes que también conecten con nuevos públicos", señala al cadena en un comunicado.

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El nuevo 'Crackòvia' recuperará personajes exitosos de la anterior etapa, como Johan Cruyff y Josep Lluís Núñez, o los periodistas Manolo Lama, Manu Carreño y Josep Pedrerol.

Asimismo, entre las nuevas parodias estarán las de Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Hansi Flick, Vinícius, Mbappé, Cucurella y Manolo González, así como jugadoras de fútbol femenino y comunicadores como Gerard Romero y Julio Maldonado 'Maldini'.

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Entre los actores que habían formado parte del elenco del programa, repiten Ivan Labanda, Jordi Ríos, Carlos Latre, Pep Plaza, Alan Lillo, Cesc Casanovas, Carles Roig y Raúl Pérez.

Además, se incorporarán Alba Munuera, Ona Vinyamata, Xavi Espinosa, Moise Taxe, Soribah Ceesay, Laura Llobet, Magí Coma y Jaume Ibars.

"El fútbol puede acercar el humor en catalán a personas que habitualmente consumen entretenimiento en otras lenguas. Las parodias parten de jugadores y rivalidades que les interesan y les invitan a descubrir el universo de 'Crackòvia'", apunta la cadena. EFE

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