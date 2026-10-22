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El Gobierno ve un mensaje de "radicalidad" en la designación de Álvarez de Toledo como 'dos' de Feijóo

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha criticado la designación de la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo como 'número dos' del PP en la lista al Congreso por Madrid por detrás de Alberto Núñez Feijóo y considera que es un mensaje de "radicalidad".

López ha tirado de simil futbolístico, asegurando que Feijóo "ha reforzado el extremo derecho y está abandonando el centro del campo", considera que se trata "toda una declaración de intenciones" y la "constatación de la radicalidad" del principal partido de la oposición.

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Sobre la designación del siguiente en la lista, el portavoz del PP, Borja Sémper, que irá de 'número tres' López ha admitido que "tiene otro talante" aunque le ha acusado de decir unas cosas cuando estaba fuera del partido distintas a las que defiende ahora, según ha afirmado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

En todo caso, ha hecho hincapié en que la elección de la número dos "es una declaración de intenciones" porque es quien "acompaña al candidato a presidente del Gobierno" y por tanto lanza "un mensaje muy potente de radicalidad".

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Por otro lado, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha cargado contra Sémper tras su inclusión en la candidatura de Madrid. "Era el adalid de la moderación y luego hemos visto todo lo contratrio". De Álvarez de Toledo dice que solo ha ofrecido "insulto, mentira" y no espera que pueda aportar mucho más a los ciudadanos.

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