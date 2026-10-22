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El Bathco-Cajasol, duelo "brasileño" de porteros en la séptima jornada de la Liga Asobal

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Santander/Sevilla, 22 oct (EFE).- El Bathco BM Torrelavega recibirá al Cajasol Sevilla Proin este domingo en uno de los partidos más destacados de la séptima jornada de la Liga Asobal, con un duelo de metas brasileños entre Rangel Luan, guardameta de los locales, y Leo Terçariol, cancerbero del club sevillista, que regresa a Torrelavega donde militó las dos últimas temporadas.

Tras un empate en casa del Rebi Cuenca (31-31) y una derrota en la visita del Frigoríficos del Morrazo al Vicente Trueba (28-31), el Bathco, sexto clasificado, necesita la victoria, mientras el Cajasol Proin, décimo, espera lograr su tercer triunfo de la temporada y prolongar sus buenos números a domicilio.

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El Bathco de Jacobo Cuétara intentará trasladar a la Asobal el momento dulce que están atravesando en la Liga Europea, competición en la que han ganado los tres encuentros que han disputado hasta la fecha.

Para ello contará con el apoyo de su joven pivote Jokin Aja, quien recibió este lunes la llamada del seleccionador nacional, Jordi Ribera, para sustituir a Abel Serdio en los dos partidos que la selección española masculina de balonmano disputará en noviembre contra Dinamarca y Portugal, como parte de la EHF Euro Cup 2028.

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El encuentro tendrá acento brasileño: Terçariol, quien fue el guardián de la meta del Bathco Torrelavega durante las dos últimas temporadas, volverá al Vicente Trueba, ahora con la camiseta del Cajasol Proin, cuya meta defenderá su compatriota Luan, que se ha erigido como uno de los pilares del Bathco en sus primeros partidos como naranja.

Terçariol, que ha manifestado durante la semana que será un partido especial, es segundo en la rotación de Antonio García Robledo tras el canario Kilian Ramírez, con un promedio de ocho paradas en las seis primeras jornadas (48 en total), con una eficacia de 26,7% sobre las casi doscientos lanzamientos que ha recibido.

Para lograr el ansiado triunfo, el Cajasol deberá mejorar en facetas puntuales como los lanzamientos de 7 metros, ya que su escasa puntería en los penaltis determinó su ajustada derrota de la pasada jornada (29-31) contra el Fraikin Granollers.

El equipo ha sufrido una baja sensible en su cuerpo técnico baja esta semana, ya que el argentino Juan Martín del Boca, segundo entrenador, se ha desvinculado del club andaluz tras tomar la decisión de regresar a su país por motivos familiares.

- Encuentros de la jornada 7ª:

. Viernes 23 de octubre

19:00. Barça - REBI Cuenca

19:00. IRUDEK Bidasoa Irun - Caserio Ciudad Real

. Sábado 24 de octubre

19:00. Tubos Aranda Villa de Aranda - Fertiberia Puerto Sagunto

19:00. Viveros Herol Nava - Recoletas Salud At. Valladolid

19:30. Dicoperbal Logroño La Rioja - Frigoríficos del Morrazo

. Domingo 25 de octubre

12:00. HORNEO Alicante - ABANCA Ademar León

12:30. Fraikin Granollers - Cajasol A. Ximénez Puente Genil

18:00. Bathco Torrelavega - Cajasol Sevilla Proin

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lhg/cb-as/lcj-mr/og

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