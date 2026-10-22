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Edmundo González respalda las protestas de hoy en Venezuela y recalca que deben celebrarse presidenciales "cuanto antes"

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El opositor venezolano Edmundo González ha respaldado las protestas convocadas este jueves en Venezuela para reclamar una fecha para la celebración de elecciones presidenciales y ha incidido en que la votación "debe celebrarse cuanto antes", argumentando que, si bien la transición "no se reduce" a esta convocatoria, supone un paso "fundamental".

"Este 22 de octubre, los venezolanos vuelven a manifestarse para exigir una fecha para las elecciones presidenciales. Esa es la demanda y debe tener una respuesta clara", ha dicho el que fuera candidato a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 después de la eliminación de la candidatura de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025.

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Así, ha recalcado que "las elecciones presidenciales deben celebrarse cuanto antes, con garantías que permitan a los venezolanos ejercer libremente su derecho a elegir". "Aunque una transición democrática no se reduce a una convocatoria electoral, ese paso es fundamental y no puede seguir esperando", ha argumentado en un mensaje publicado a través de redes sociales.

"La renovación del Consejo Nacional Electoral, la independencia de la justicia, las garantías para el ejercicio de los derechos políticos y las condiciones para el regreso seguro de María Corina Machado a Venezuela requieren acciones concretas y avances verificables", ha incidido González, que ha agregado que "los venezolanos necesitan soluciones a sus problemas económicos y sociales, servicios públicos que funcionen y seguridad jurídica".

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"Las elecciones presidenciales son urgentes, también lo es la recuperación de las instituciones que deben responder a los ciudadanos", ha zanjado el opositor, quien llegó en septiembre de 2024 a España tras salir de Caracas, la capital venezolana, en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas tras pasar más de un mes amparado en dependencias diplomáticas de Países Bajos. Desde entonces vive en el exilio.

González se ha sumado así a Machado, quien el miércoles hizo un llamamiento a la población a participar en las protestas, un día después de que su partido, Vente Venezuela convocara las movilizaciones a tal fin. Además, se posicionó contra una postura conformista ante la situación política en Venezuela tras la operación militar estadounidense de enero, que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ahora sometidos a juicio en Estados Unidos.

Machado, fundadora del partido opositor Vente Venezuela, salió del país en diciembre de 2025 para acudir a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, si bien no llegó a tiempo y el galardón fue recogido por su hija, Ana Corina Sosa. Desde entonces, ha afirmado en varias ocasiones que su objetivo es regresar a territorio venezolano, algo sobre lo que Washington ha expresado su escepticismo.

El país se encuentra en estos momentos dirigido por Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro y quien fue nombrada presidenta encargada tras la captura de Maduro. Estados Unidos y Venezuela han estrechado lazos desde la llegada al cargo de Rodríguez, algo materializado en diversos acuerdos, incluido uno sobre hidrocarburos, y en la reunión celebrada en septiembre en Nueva York entre la presidenta encargada venezolana y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

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EuropaPress

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