CHA defiende que tiene el poder de decisión para renunciar a la lista de Frente en Teruel y que IU debe asumirlo

29/08/2026 La portavoz y secretaria general de CHA, Verónica Villagrasa POLITICA CHA

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La secretaria general de Chunta Aragonesista, Verónica Villagrasa, ha reivindicado que el acuerdo de coalición con Frente Amplio les otorga la potestad de decidir en qué circunscripciones se presenta la candidatura a las elecciones generales del 29N y ha vuelto a defender, por tanto, la renuncia a presentar listas por Teruel pese a la oposición de IU.

En este sentido, ha reclamado que se respeten los acuerdos alcanzados, aunque no gusten a una de las partes, y ha aclarado que IU si quiere presentar lista por Teruel tiene que plantearlo en la mesa de partidos de toda la coalición.

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Todo ello después de que IU en Aragón mostrara su total oposición a renunciar a la lista de Teruel, que calificó de "despropósito", y mostrara su voluntad de articular una candidatura para esta provincia.

"ES LA CULTURA DE PACTOS UNA PARTE GANA Y PIERDE A LA VEZ"

La dirigente de la Chunta Aragonesista ha desgranado que el pacto con Frente Amplio para las generales en Aragón recoge que es esta formación la que decide qué circunscripciones se presenta y ha defendido "la cultura de pactos, en la que una parte gana y pierde y la otra parte pierde y gana".

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En este sentido, ha desgranado que es una obligación frenar a la ultraderecha y por eso prescinden de listas por Teruel al Congreso, aunque ha aclarado que sí habrá candidatura por esta provincia al Senado, donde la comparten con el PSOE.

Por ejemplo, ha recalcado que la situación nacional, con Vox al alza, hace que Chunta tenga que "asumir su responsabilidad" y evitar que la ultraderecha alcance escaños de la forma que sea.

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En consecuencia, ha sentenciado que si IU decide presentar candidatura al Congreso por Teruel, "lo tendrá que plantear dentro de la mesa de trabajo que tenemos conformada con las otras fuerzas del Frente Amplio, hablaremos de lo que sea conveniente".

"Lo que sí que es cierto es que tenemos un acuerdo de coalición con Frente Amplio dentro del cual se encuentra Izquierda Unida, un acuerdo que ellos tienen y en el que esta cuestión está reflejada muy claramente, que Chunta Aragonesista decide a qué circunscripciones se presenta", ha continuado Villagrasa.

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La dirigente de Chunta ha puntualizado que esta cuestión es "independiente" de la coalición con el PSOE para el Senado, una negociación que "ha llevado una senda", mientras que el diálogo con el Frente Amplio ha seguido "otra senda completamente diferente".

"Hay otras cuestiones en las que otras fuerzas del Frente Amplio deciden sobre esa coalición y a nosotros nos puedan gustar más o menos, pero las acataremos porque es un acuerdo que hemos suscrito", ha apostillado para insistir en que la renuncia por Teruel es un acto de "generosidad y responsabilidad".

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